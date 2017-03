Sākot ar šo nedēļu visi Latvijas mazie un mikro uzņēmumi, kuri Uzņēmumu reģistram ir norādījuši savas e-pasta adreses, saņems uzaicinājumu piedalīties aptaujā un paust savu viedokli par vairākiem mikrouzņēmumu nodokļa alternatīvu variantiem un uzņēmuma darbību apgrūtinošajiem faktoriem, informē Ekonomikas ministrijā.

Uzņēmēju viedoklis būs viens no kritērijiem, nosakot piemērotākos nodokļa modeļus mazajam biznesam (ar mazu apgrozījumu) un uzņēmējdarbības uzsācējiem. Aptauju veic Ekonomikas ministrija (EM) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS.

«Šī ir jauna pieredze Latvijā, jo normatīvā regulējuma modeļa izvēle tiek balstīta plašā, tostarp uzņēmēju vajadzību izpētē. Šī ir iecerēta kā ļoti apjomīga aptauja. Tajā iespēja paust savu viedokli par piemērotāko nodokļu modeli būs 71 tūkstotim Latvijas mazo uzņēmēju, kuri nodarbina ne vairāk kā piecus darbiniekus un kuru apgrozījums nepārsniedz 100 tūkstošus eiro,» saka SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš.

«Saiti uz aptaujas anketu uzņēmēji saņems savā e-pastā. Anketas nodokļu jautājums prasīs iedziļināšanos, tāpēc iesaku pirms ne pārāk garās aptaujas anketas aizpildīšanas izlasīt e-pastam pievienoto iespējamo nodokļu variantu aprakstu un jau apdomāt, cik piemērots katrs no šiem variantiem varētu būt Jūsu uzņēmumam,» piebilst A.Kaktiņš.

Aptaujas ietvaros iecerēts gūt precīzas zināšanas arī par citiem ar mazo uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, kas valstij jāņem vērā, strādājot pie nodokļu izmaiņām. Tostarp mazo uzņēmumu sadalījumu ģeogrāfiski un pa darbības jomām, izaugsmes plāniem, peļņas izlietojumu, strādājošo noslogotību un praksi sociālo iemaksu jomā. Proti, vai uzņēmēji veic valsts sociālās obligātās iemaksas, jeb iemaksas privātajos pensiju fondos. Tāpat uzņēmēji tiks izjautāti par ēnu ekonomikas, negodīgas konkurences un piemērojamo nodokļu apjoma ietekmi uz ikdienas darbību.

«Būtiski, lai uzņēmēji būtu atsaucīgi un atbildīgi izturētos pret šo iespēju. Kritizēšanas tradīcija Latvijā ir attīstīta, kamēr sociālās līdzdalības tradīcija, kas ir kvalitatīvas likumdošanas neatņemama sastāvdaļa, vēl tikai attīstās. Ceram, ka šī aptauja būs ievērojams solis uz priekšu,» saka LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Līdztekus SKDS veiktajai aptaujai tiek veiktas arī padziļinātas intervijas ar mazajiem uzņēmējiem. «Kvantitatīvo un kvalitatīvo informācijas ieguves instrumentu kombinācija kopā ar padziļinātu, tostarp starptautisko pētījumu analīzi un darba grupā strādājošo dažādu nozaru ekspertu un mūsu stratēģisko partneru viedokļiem ļaus mums identificēt vairākuma viedoklī dominējošos nodokļu modeļus,» uzsver mazo uzņēmēju nodokļu regulējuma izstrādes darba grupas vadītājs, EM valsts sekretārs Juris Stinka. «Pirms to iesniegšanas Ministru kabinetā gala piedāvājums vēl tiks diskutēts ar mazajiem uzņēmējiem klātienē LTRK organizētā seminārā. Tādējādi valdībai būs nodrošināta augstākās kvalitātes informācija uz ilgtermiņu orientēta modeļa izvēlei.»

Jau iepriekš ziņots, ka ekspertu grupa, kurā EM vadībā strādā gan stratēģiskie partneri no Labklājības un Finanšu ministrijām, gan eksperti no plaši pārstāvētām uzņēmēju organizācijām, strādā pie nodokļu modeļa risinājuma mazajiem uzņēmējiem. Projektu vada Dr. oec. Māris Jurušs – viens no pirmajiem atjaunotās Latvijas doktoriem nodokļu jomā. Mērķis ir izvēlēties tādu nodokļu modeli mazajiem uzņēmējiem (ar mazu apgrozījumu) un uzņēmējdarbības uzsācējiem, kas veicina iedzīvotāju interesi iesaistīties uzņēmējdarbībā un ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita pieaugumu. Izvēlētajam modelim jāveicina uzņēmumu izaugsme - ieņēmumi, jānodrošina darba ņēmējiem sociālās garantijas, jābūt vienkāršam un no valsts viedokļa viegli administrējamam, kā arī jāmazina nodokļu plaisa starp šo un vispārīgo nodokļu režīmu.