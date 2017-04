Medikamenti var kļūt dārgāki

Samazinātās PVN likmes medikamentiem liktenis neskaidrs, iespējama tās pārvēršanās par pamatlikmi, lai veselības aprūpe iegūtu tik ļoti nepieciešamo papildu finansējumu, vienlaikus medikamentu cenas kļūs lielākas, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Jaunās nodokļu stratēģijas ietvaros paredzēts izskatīt iespēju par samazinātās PVN likmes 12% apmērā atcelšanu medikamentiem. Šī ideja tiek vērtēta kā kompensējošs pasākums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanai no pašreizējiem 23% līdz 20% un ar šo nodokli neapliekamā minimuma palielināšanai līdz 250 eiro mēnesī, pašreizējo 60 eiro vietā.

Pēc vairāku aptaujāto domām PVN samazinātās likmes atcelšana medikamentiem ir politisks jautājums, kurš var draudēt ar sekām no vēlētāju puses, jo īpaši tuvojošos pašvaldību vēlēšanu kontekstā. Proti, medikamenti nav nekāda luksusa prece, kuru pērk iegribu dēļ, bet gan tāpēc, tā ir nepieciešamība reizēs, kad ir problēmas ar veselību vai pat ir jautājums par izdzīvošanu. Minēto iemeslu dēļ PVN likmes paaugstināšana no pašreizējiem 12% līdz 21% nozīmētu attiecīgu medikamentu cenu pieaugumu un to padarīšanu par grūti pieejamiem it īpaši iedzīvotājiem ar nelieliem ienākumiem, tajā skaitā pensionāriem, kas ir vieni no čaklākajiem vēlētājiem. Ir arī viedoklis, ka PVN likmes paaugstināšana medikamentiem vairāk pa kabatu sitīs tiem, kuri tos pērk paši.

Ir jāņem vērā vēl kāda nianse, proti, pērn 2017. gada valsts budžeta sagatavošanas kontekstā tika vērtētas iespējas palielināt budžeta ieņēmumus un viens no piedāvājumiem bija samazinātās PVN likmes atcelšana tikai bezrecepšu medikamentiem.