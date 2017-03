Mikronodokļu maksātāju skaits samazināsies vismaz par 10%, ja tiks īstenota ideja par neto apgrozījuma griestu pazemināšanu šī nodokļa maksātājiem no 100 tūkst. eiro līdz 40 tūkst. gadā, ceturtdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

To liecina DB aplēses. Lielākais vairums no teju 29,6 tūkst. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju (MUN) gada neto apgrozījums ir līdz 10 tūkst. eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati. Teju trīs reizes mazāks – 9936 – ir to MUN skaits, kuru neto apgrozījums ir no 10 001 līdz 25 tūkst. eiro un vēl mazāks - tikai 5357 -, ir to, kuru apgrozījums ir no 25 001 līdz 40 tūkst. eiro. Savukārt 5266 MUN pērnā gada apgrozījums bija vairāk nekā 40 tūkst. eiro.

DB jau rakstīja, ka Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē vidēja termiņa nodokļu stratēģijas kontekstā finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola atzina, ka pēc 2016. gada nogalē veiktajiem grozījumiem (tika palielināta MUN likme no 9% līdz 12% un 15% tiem, kuru gada neto apgrozījums lielāks par 7 tūkst. eiro) nav racionāli vēlreiz atvērt jautājumu par šī nodokļu režīma nākotni. Pieļaujama vien būtu MUN neto apgrozījuma griestu samazināšana līdz 40 tūkst. eiro pašreizējo 100 tūkst. eiro vietā. Tā kā vienlaikus tiek piedāvāts arī PVN reģistrācijas slieksni pazemināt no pašreizējiem 50 tūkst. eiro līdz 40 tūkst. eiro, tad MUN maksātāji faktiski nebūtu reģistrējami kā PVN maksātāji. Vienlaikus MUN dividendēm tiktu piemērota 20% iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme. Vai šis risinājums tiks īstenots, parādīs laiks, jo tapšanas stadijā ir jauns likumprojekts mazajam biznesam, kuram jau līdz šā gada vasarai būtu jāiegūst reālas aprises.

