Aicina atbalstīt godīgus nodokļu maksātājus

Šobrīd notiek dažādas diskusijas par to, kā mainīt Latvijas nodokļu sistēmu. Mērķis ir paaugstināt Latvijas konkurētspēju, budžeta ieņēmumus un uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šajā procesā ir iesaistīts ierobežots dalībnieku skaits, valsts ierēdņi, eksperti un nevalstiskās organizācijas. Tajā pašā laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs var piedalīties mūsu valsts iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā netieši, veicinot budžeta ieņēmumu palielināšanu. To var izdarīt, veicot gudrus pirkumus, ar kuriem tiktu atbalstīti godīgi nodokļu maksātāji. Šāds mērķis ir jaunajam projektam Godīgs nodokļu maksātājs, kuru virza Apvienība par godīgiem nodokļiem visiem. Biedrības dibinātāji ir Jānis Eismonts un Valts Stūrmanis.

Atbalstot uzņēmumus, kas ir godīgi nodokļu maksātāji, ir iespēja mazināt tā saucamo ēnu ekonomiku. Tikai tādā gadījumā nodokļos samaksātā nauda veicinās valsts attīstību. «Tas, ka šobrīd nodokļu slogs paliek aizvien lielāks un lielāks, ir sekas tam, ka negodīgajiem uzņēmējiem ir plašas iespējas rīkoties un pat attīstīties,» projekta izveides galvenos mērķus pauž valdes loceklis Jānis Eismonts.

«Lai gan nodokļu sistēmas sakārtošana ir Saeimas, valdības un politisko partiju uzdevums, piemēram, veidojot efektīvu valsts pārvaldi, novēršot nodokļu shēmas, PVN izkrāpšanu utt., reizēm šķiet, ka risinājumu varam arī nesagaidīt. Tādēļ svarīgi ir ikkatram no mums, sabiedrībai kopumā, netieši iesaistīties un palīdzēt sakārtot nodokļu sistēmu. Vēlamies vai nevēlamies, bet katrs no mums ir daļa no Latvijas. Nodokļu maksāšanas, iekasēšana un lietderīga izlietošana ir visas sabiedrības atbildība,» situācijas skaidrojumam pievienojas otrs projekta iniciators – Valts Stūrmanis.

Projektā Godīgs nodokļu maksātājs sabiedrībai būs iespēja atpazīt, novērtēt un atbalstīt tos uzņēmumus, kuri, godprātīgi maksājot nodokļus, ar atbildību izturas pret Latviju un tās sabiedrību. Vizuālā godīga uzņēmēja atpazīšanas zīme ir vienojošais logo un uzlīme, kuru varēs nopelnīt un lietot tikai godprātīgie uzņēmēji. Par godīgu uzņēmumu var uzskatīt to, kurš, piemēram, maksā visus darbaspēka nodokļus, nepiedalās PVN krāpšanas shēmās, mākslīgi nesamazina UIN, kā arī ir saprotama uzņēmuma īpašnieku struktūra.

Savukārt, uzņēmuma ieguvumi, piedaloties šajā projektā, būs ne tikai sabiedrības atbalsts, iespēja iegūt jaunus lojālus klientus, pozitīvs korporatīvais tēls un darbinieku lojalitāte, bet arī iespēja būt atbildīgam par nodokļu sistēmas veidošanu.

Lai gan biedrības izveidotāji apzinās, ka daļa sabiedrības būs neizpratnē par šādu aicinājumu godīgi maksāt nodokļus, ir jāpaiet laikam, lai sabiedrību informētu, izglītotu un pierādītu, ka šāda projekta īstenošana spēj ietekmēt valsts nodokļu politiku, nodokļu iekasēšanas un nomaksas kultūru, valsts budžeta ieņēmumu kopapjomu, kā arī lietderīgu un atbildīgu nodokļu līdzekļu izlietošanu.

To pierādījuši arī citu valstu piemēri, jo jāatzīmē, ka līdzīgas nevalstiskās apvienības ir daudzās attīstītās valstīs. Piemēram, Lielbritānijā jau vairākus gadus darbojas līdzīgs projekts, kura ietvaros godīgajiem uzņēmējiem piešķir Fair tax mark. Projekts ir uzrunājis sabiedrību, tajā piedalās gan lieli, gan mazi uzņēmumi. Tie ir dažādi, gan kosmētiku ražotāji, gan bankas, gan mazie ekoloģiskas pārtikas tirgotāji.

Plašāk par projektu Godīgs nodokļu maksātājs: godigs.org, godigsnodoklumaksatajs.lv.