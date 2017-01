Lai reģistrētu jaunu uzņēmumu adresē, kurā juridiski jau atrodas vismaz 10 kompānijas, kā arī lai to veiktu īpašnieks, kuram jau ir piecas kapitālsabiedrības, būs vajadzīga Valsts ieņēmumu dienesta piekrišana

Tādu kārtību paredz izsludinātie grozījumi Uzņēmumu reģistra (UR) likumā, kuri stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī. DB jau vairākkārt – 09.09.2016 un 20.10.2016. – rakstīja par komerctiesību ekspertu skarbo kritiku piedāvājumam – dot tiesības nodokļu administrācijai lemt par jaunu uzņēmumu reģistrāciju. Tomēr, neraugoties uz to, UR ir ne tikai jānosūta iesniegtie pieteikumi ierakstu veikšanai komercreģistrā, bet arī faktiski jāsagaida atzinums no nodokļu administrācijas, ja pieteikumā norādītajā ierakstīšanai pieteiktajā juridiskajā adresē jau ir reģistrēti vairāk nekā 10 uzņēmumi, kā arī, ja pieteikumā norādītais vienīgais valdes loceklis ir vienīgais valdes loceklis vairāk nekā 5 kapitālsabiedrībās vai arī pieteikumā norādītais viens no valdes locekļiem ir viens no vai vienīgais valdes loceklis vairāk nekā 10 kapitālsabiedrībās. «Jaunās prasības sāksim ieviest pakāpeniski, jo vajag ne tikai pielāgot elektroniskās sistēmas, bet arī veikt citus sagatavošanās darbus,» skaidro UR galvenā valsts notāre Guna Paidere.

Savukārt DB aptaujātie komerctiesību eksperti, maigi izsakoties, smejas par jauninājumiem, jo īpaši par to patiesajām iespējām samazināt ēnu ekonomiku un, vēl jo vairāk, PVN krāpniecību. «Šaujam ar lielgabalu pa zvirbuļiem,» uzskata ZAB Vilgerts zvērinātais advokāts un komerctiesību eksperts Aivars Lošmanis. Viņš neizprotot VID iesaisti un, vēl jo vairāk, kā šī iestāde noteiks riskus (kuri nekur neesot aprakstīti) un kā uz to pamata UR atteiks pieteikuma reģistrāciju. «Var būt arī interesanti tiesu procesi, jo šeit jau runa būs ne jau par bomžiem, bet gan veiksmīgiem uzņēmējiem,» secina A. Lošmanis.

