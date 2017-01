Nodokļu sistēma jāpārbūvē tā, lai cerētos efektus nenomāktu pašlaik nenovērtēti defekti

To intervijā Dienas Biznesam stāsta Banku augstskolas Finanšu katedras docents, bijušais Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors Kārlis Ketners.

Viņaprāt, nodokļu sistēma ir jāskata kopumā un no tās nevar atsevišķi izraut tikai vienu nodokli. Vienam no vērtējamiem parametriem būtu jābūt nodokļu slogam, turklāt, kaut arī stāstām, ka nodokļus nepaaugstina, tomēr realitātē ir pretēji, ko vēl pastiprina ar jaunu valsts nodevu ieviešanu. To skaits no savulaik 20 pašlaik pārsniedz 100.

Fragments no intervijas:

«Tā kā progresīvais IIN Latvijas gadījumā tikai veicinātu vēl lielāku noslāņošanos, tad ieteiktu izvērtēt iespējas ieviest tā dēvēto bagātības nodokli, kāds darbojas nevienā vien ES dalībvalstī. Arī Latvijā ir cilvēki, kuru ienākums ir mazāks par 1500 eiro mēnesī, bet viņiem pieder vērtīgi īpašumi un mantas. Ideja ir piemērot ienākuma nodokli cilvēka aktīvu neto vērtībai – īpašumiem, zeltam, vērtslietām, mākslas darbiem utt. Lai nebūtu tā, ka cilvēks, kuram ir 100 tūkst. eiro vērts īpašums (privātmāja), bet pretī ir saistības hipotekārais kredīts 150 tūkst. eiro apmērā, un viņam vēl būtu jāmaksā šāds bagātības vērtības nodoklis, tad no īpašumu vērtības ir jāatņem parādsaistības. Tas būtu taisnīgi, jo cilvēki, kuri bija paņēmuši hipotekāro kredītu un iegādājušies mājokli, kura vērtība nekustamo īpašumu tirgus svārstību rezultātā ir kritusies, būtībā ir nabagi, jo saistību apjoms pārsniedz īpašuma vērtību. Daudzi šādā situācijā pieteica fiziskās personas maksātnespēju. Tādējādi šo nodokli maksātu cilvēki, kuru īpašumā ir vērtīgi īpašumi, kuri nav apgrūtināti ar parādsaistībām. Pēc analoģijas ar ārzemēm, šāda nodokļa likme varētu būt 0,5% apmērā no īpašuma neto vērtības. Šāds nodoklis Norvēģijā, Šveicē, Francijā, bet ir arī valstis, kuras no tā ir atteikušas, jo augsti ir citi nodokļi – Somija, Zviedrija.»

