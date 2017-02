Dienas tēma: 10% mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju «aizbēguši»

Mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju rindas pēdējo trīs mēnešu laikā kļuvušas retākas, vairāk nekā 5000 šī nodokļa maksātāju pārgājuši uz darbu vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Šādu teju vai neticamu ainu rāda Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati par mikrouzņēmumu nodokļu (MUN) maksātāju izmaiņu dinamiku. Proti, pērnā gada 1. novembrī kopumā bija 50,9 tūkst. MUN maksātāju, 1. decembrī šis skaitlis bija sarucis par 513, šā gada 1. janvārī viņu skaits bijis nepilni 44,6 tūkst.

Viens no MUN maksātājiem, kurš veicis savdabīgu «kūleni», ir Kaspara Kociņa SIA Biznesa attīstības risinājumi, kurš nu pārtapis par SIA K2 Consulting, atsakoties no MUN statusa un kļūstot par vispārīgā nodokļu režīmā strādājošu uzņēmumu ar pamatkapitālu līdz 3000 eiro iepriekšējo 2,84 eiro (divu latu) vietā. «Kamēr MUN likme bija 9%, tas bija hobijs, kas deva iespēju legāli piepelnīties, sniedzot finanšu un biznesa konsultācijas citiem uzņēmējiem, kuri sastapušies ar neparedzētiem vai tieši paredzētiem izaicinājumiem,» stāsta K. Kociņš. Savukārt no 2017. gada, kad nodoklis tika būtiski paaugstināts, loģisks kļuva jautājums – turpināt kā līdz šim un darboties hobija līmenī vai tomēr paplašināt darbību un pilnībā nodoties konsultatīvajam darbam.

«Cilvēkam var šķist neloģiski – atteikties no 15% apgrozījuma nodokļa un maksāt pilnos nodokļus, īpaši no algām, kas ir krietni lielāki, tomēr perspektīvā neplānoju strādāt viens pats, bet arī piesaistīt profesionālus partnerus un asistentus. Šie cilvēki parasti nesaņem tikai MUN darbinieku maksimālo 720 eiro algu, turklāt bez jebkādām sociālām garantijām. Savukārt, papildinot kompetenču loku, piesaistot jaunus partnerus, gada apgrozījuma MUN limits 100 tūkst. eiro būs pārāk mazs,» pārmaiņas skaidro K. Kociņš.

