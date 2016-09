Eiro personāls jau apzinājis dažus VID ģenerāldirektora amata prasībām atbilstošus kandidātus gan valsts, gan privātajā sektorā

Valsts kancelejas (VK) konsultants Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora atlasē Eiro personāls jau ir apzinājis dažus kandidātus uz VID ģenerāldirektora amatu un meklē tos gan valsts, gan privātajā sektorā, sacīja Eiro personāla valdes locekle Evita Mackeviča.

Viņa pastāstīja, ka Eiro personāls VID ģenerāldirektora amata kandidātus atlasa atbilstoši VK izvirzītajām profesionālajām prasībām, tostarp apzina tirgu, uzrunā attiecīgos kandidātus un atbild uz viņu jautājumiem par atlases procesu, motivējot kandidātus pieteikties uz vakanci.

«Tā kā līgums ar VK par šo sadarbību ir tikko noslēgts, tad mēs esam sākuši strādāt pie tā sauktā garā saraksta izstrādes, proti, apzinām tirgu, veidojam sarakstu, un ir jau daži kandidāti,» pastāstīja Mackeviča. Viņa piebilda, ka Eiro personāls VID ģenerāldirektora atlases procesā balstās uz VK izvirzītajām prasībām un mērķtiecīgi meklē tikai tām atbilstošus kandidātus gan valsts, gan privātajā sektorā.

Vienlaikus konkrētu kandidātu skaitu viņa nevēlējās nosaukt. «Ir kandidāti, kas atbilst prasībām. Mēs esam viņus apzinājuši, bet neesam uzrunājuši, līdz ar to runāt par kandidātiem, to skaitu ir pāragri, jo manā skatījumā tie, kuri varētu kandidēt, ir tie, kas saka «jā» un arī kuru pieredze atbilst,» teica Mackeviča, piebilstot, ka arī kandidātu atsaucību vēl ir pāragri izvērtēt.

Viņa atgādināja, ka konkursā uz VID ģenerāldirektora amatu pretendenti var pieteikties līdz 7.oktobrim un Eiro personāls strādās pie tā, lai piesaistītu maksimāli vairāk kandidātu. Pretendentiem līdz 7.oktobrim ir iespēja pieteikties, nosūtot CV un eseju VK. Pēc 7.oktobra VK izvērtēs visu iesūtīto kandidātu pieteikumus un tālāk jau aicinās uz nākamo atlases kārtu, kuras laikā plānotas pārrunas ar žūrijas komisiju. Pārrunās kandidāti prezentēs vīziju par to, kādā veidā būs jāstrādā VID. Tas, cik ilga būs konkursa otrās atlases kārta, nav zināms.

Mackeviča arī piebilda, ka Eiro personāls publiski nesniegs informāciju par uzrunātajiem kandidātiem un, visticamāk, par tiem varēs uzzināt tikai pēc 7.oktobra, kad to komentēs VK. «No mūsu puses informācijas par uzrunātajiem kandidātiem nebūs, jo tā ir konfidenciāla informācija. Tālāk, kad būs veikta izvērtēšana, ceru, ka būs komunikācija no VK puses,» sacīja Mackeviča, piebilstot, ka ir pāragri prognozēt arī to, vai konkurss šoreiz vainagosies ar panākumiem - to varēs pateikt, kad vairākas konkursa kārtas būs notikušas.

Jau vēstīts, ka VK otrdien izsludināja otro atklāto konkursu uz VID ģenerāldirektora amatu. Galvenās prasības pretendentiem būs nevainojama reputācija, maģistra grāds, vismaz trīs gadu darba pieredze, vadot vismaz 40 cilvēku lielu komandu, zināšanas par VID darbības jomu un valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem. Pretendentiem būs jābūt arī teicamām stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmēm, tāpat jāpārzina svešvalodas, jābūt sistēmiskai pieejai jautājumu risināšanā, kā arī spējai analizēt sarežģītu, apjomīgu informāciju.

Ziņots arī, ka šā gada jūnija vidū izsludinātais atklātais konkurss uz VID ģenerāldirektora amatu beidzās bez rezultāta, jo komisija pieņēma lēmumu nevienu no pretendentiem nevirzīt uz atlases trešo kārtu vadības kompetenču izvērtēšanai. Pēc tam finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) mēģināja dienesta vadītāju atrast neformālās sarunās, izraudzījās tam Valsts vides dienesta ģenerāldirektori Ingu Koļegovu, kura gan atsauca savu kandidatūru. Kā vēlāk izrādījās, VID izvērtēja Koļegovas administratīvā pārkāpuma lietas materiālus un secināja, ka viņa valsts amatpersonas deklarācijās nav norādījusi pilnīgu un patiesu informāciju par darījumiem lielā apmērā.