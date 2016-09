Jaunos PVN maksātājus noliks zem VID lupas

Jaundibinātajiem uzņēmumiem, kuri vienlaikus reģistrēsies kā PVN maksātāji no pirmā eirocenta, PVN deklarācijas būs jāiesniedz ik mēnesi vismaz pusgada garumā

Tādu risinājumu Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu sēdē izteica Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktore Solvita Āmare-Pilka.

Viņa uzsvēra, ka tiek gatavoti grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, kurš jau drīzumā nonāks valdības dienaskārtībā. «Šos grozījumus paredzēts Saeimā skatīt trijos lasījumos un tas nozīmē, ka tie nebūs iekļauti 2017. gada valsts budžetu pavadošo likumprojektu paketē,» tā uz klātesošo jautājumu par šādu izmaiņu izskatīšanas tempu atbildēja S. Āmare-Pilka. Viņa norāda, ka šis būtu viens no pasākumiem, kas ļautu cīnīties ar PVN izkrāpšanu.

Reģistrējot jaunu uzņēmumu novembrī, decembrī un vienlaikus piesakot to kā PVN maksātāju, «ēnā realitātē paliek pieci līdz seši mēneši», kuros jau varot sastrādāt jebko. «PVN deklarācijas sniedz reizi ceturksnī un tad jau redzami brīnumi, jo jauniņajam pievienotās vērtības nodoklī valstij jāsamaksā reizēm pat miljonos mērāmas summas, bet uzņēmumam nav nedz tādas naudas, nedz arī kādas mantas, pret ko vērst piedziņu, lai no šādām situācijām izvairītos un saprastu iespējami ātrāk, ko vēlas jaunais uzņēmums – pelnīt sev naudu vai būt par vienu no PVN karuseļu shēmas dalībniekiem,» norādīja S. Āmare-Pilka.

