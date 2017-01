Labumu grozs darbiniekiem varētu būt lielāks

Uzņēmēji var ēdināt darbiniekus par 40 eiro mēnesī un maksāt tiem stipendijas līdz 280 eiro, nemaksājot nodokļus; perspektīvā grib plašākus no nodokļiem brīvus labumus nodarbinātājiem

Tāds ir Dienas Biznesa sadarbībā ar BDO un BDO LAW rīkotās konferences Nodokļi 2017 secinājums.

Lai arī ideja par to, ka loģiski būtu, ka netiktu iekasēti nodokļi no tām summām, ko atbildīgi darba devēji tērē par savu darbinieku ēdināšanu, nav jauna, jo par tādas nepieciešamību tiek runāts vairāk nekā desmit gadus, tomēr tikai Māra Kučinska vadītā valdība to ir iedzīvinājusi. Uzņēmēji cer, ka perspektīvā tiks palielināta ar nodokļiem neapliekamā summa par darbinieku ēdināšanu, kā arī no nodokļiem tiks atbrīvota mācību maksa par darbinieku kvalifikācijas vai profesijas ieguvi augtākajās izglītības iestādēs. Tāpat skan ideja atjaunot iespēju darba devējiem reizi gadā pasniegt dāvanu (minimālās algas apmērā) darbiniekam, nemaksājot par to darbaspēka nodokļus, tādējādi radot ne tikai dāvināšanas un dāvanu saņemšanas prieku darba ņēmējiem, bet vienlaikus arī stiprinot darba kolektīvus un darbinieku lojalitāti.

«Beidzot ir pienācis tas brīdis, kad uzņēmēji, kuriem ir noslēgts koplīgums un nav nodokļu parādu un darba tiesību pārkāpumu, varēs savus darbiniekus ēdināt par 40 eiro mēnesī, nemaksājot darbaspēka nodokļus,» secina LDDK sociālo un darba lietu eksperts Pēteris Leiškalns. Viņš uzskata to par lielu ieguvumu, kuram jau sen vajadzēja būt.

«Prātīgs darba devējs domā par darbiniekiem – par viņu zināšanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, par to, lai viņi būtu paēduši, apmierināti ar darba vidi, tāpēc jaunievedumi ir vērtējami pozitīvi, vēl jo vairāk, ja jau līdz šim daudzi darba devēji savus darbiniekus ēdināja, tikai to savās atskaitēs atspoguļoja citādi,» secina LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

