Reģionu aktualitāte ir ekonomiski aktīvu cilvēku piesaiste gan no Rīgas un Pierīgas, gan Latvijas diasporas ārzemēs. No ārzemēm pārbraukušajiem un rīdziniekiem svarīga ir reģionos rodamā dzīves kvalitāte, pretimnākšana biznesa sākšanai un jēdzīga piedalīšanās pašvaldības dzīvē, tomēr nopietnai reģionu ieinteresēšanai par biznesa piesaisti varētu apsvērt izmaiņas gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju ienākuma nodoklī (UIN un IIN). Tā nesenajā sarunu festivālā Lampa tika secināts Dienas Biznesa vadītājā diskusijā «Latvija nav tikai Rīga: Kā veicināt reemigrantu un nodokļu migrāciju uz reģioniem?» To rīkoja Apvienības par godīgiem nodokļiem (AGN) un nesen dibinātā diasporas biedrība Ar pasaules pieredzi Latvijā (AppLV).

Festivāla diskusijās netrūka pretēju viedokļu, ieskaitot investīciju baņķiera Ģirta Rungaiņa tradicionāli pausto, ka ir jāsamierinās ar vienādības zīmi starp vārdiem «Latvija» un «Pierīga». Šeit aplūkotajā sarunā tomēr valdīja pretējs viedoklis. «Cēsis nekad nav bijusi izteikta ražošanas pilsēta. Pasaulē rūpniecībā aizvien lielāka nozīme robotiem, un mēs skatāmies uz tām nozarēm un industrijām, kur cilvēku prātus un radošumu nevarēs aizstāt ar robotiem,» par vienu no mūsdienu izaicinājumiem saka Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Kā šāda cilvēciskā faktora piemēru viņš min pilsētā izveidoto koprades māju Skola6, «kur jaunie uzņēmēji gūst sev mājvietu, attīstās un ar savu piemēru pievelk rīdziniekus un citus pazīstamos», kā arī plašāk – pieejamo kvalitatīvo dzīves un izglītības vidi. «Ir izdevies radīt pozitīvu gaisotni izglītības jomā – Cēsis spēj eksportēt savus izglītības pakalpojumus citu pilsētu un novadu iedzīvotājiem, kas novērtē šeit esošās skolas un augstskolu filiāles, brauc šurp mācīties un arī paliek dzīvot.»

Jautāts par pašreizējo nodokļu sistēmu no reģionālās uzņēmējdarbības veicināšanas aspekta, J. Rozenbergs saka: «Pašreizējās nodokļu reformas sakarā es brīnos, ka nav diskutēts par to, lai pašvaldības saņemtu kaut kripatiņu no uzņēmumu ienākuma nodokļa UIN. Pašreizējā sistēma ir vērsta uz deklarēto dzīvesvietu piesaisti, bet «10% vai 15% no UIN reāli motivētu pašvaldības būt aktīvām biznesa piesaistei un atbalstam. Pašreizējā nodokļu sistēma uzņēmējdarbības piesaisti pašvaldībām nostāda sekundārā pozīcijā.»

Plašāk lasiet rakstā Reformā aizmirsa pašvaldības trešdienas, 5. jūlija, laikrakstā Dienas Bizness!

Fotoattēlus no diskusijas skatīt raksta galerijā!