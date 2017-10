Papildināta - Pašvaldību ieņēmumi no nodokļiem turpmāk veidos vismaz 19,6%

Pašvaldību kopējie ieņēmumi no nodokļiem turpmāk nebūs mazāki par 19,6% no valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumiem, šodien vienojās Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).

Šodien notika paplašinātā Ministru kabineta komitejas sēde, kurā tika skatīts Ministru kabineta un LPS vienošanās un domstarpību protokols. Sēdē puses pauda savu viedokli par pašvaldību ieņēmumu apmēru no nodokļiem - pašvaldība uzstāja, ka tiem jābūt 19,6%, bet valdība vēlējās to noteikt 19,5% apmērā.

Puses atbalstīja prognozētos pašvaldību nodokļu, nenodokļu ieņēmumus un ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, kas tiek ieskaitīti pašvaldību budžetos 2018.gadā, 386,98 miljonu eiro apmērā. Attiecīgā summa neietver IIN ieņēmumus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) sacīja, ka valdība nāk pretī pašvaldībām un atbalsta to ieņēmumus nākamajos trijos gados noteikt 19,6% apmērā no valsts nodokļu ieņēmumiem, bet pašvaldībām netiks garantēta valsts budžeta likumā noteiktā IIN ieņēmumu prognoze 100% apmērā. Šāda garantija būtu paredzēta gadījumā, ja pašvaldību ieņēmumi no nodokļiem tiktu noteikti 19,5% apmērā.



Pēc kopsēdes finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) žurnālistiem skaidroja, ka 19,6% kompensācijas mehānisma noteikšana bija Zaļo un zemnieku savienības nākamā gada budžeta prioritāte. Turklāt starpība starp nodokļu ieņēmumu novirzīšanu pašvaldību budžetā 19,5% un 19,6% apmērā ir aptuveni 9,4 miljoni eiro. Finanšu ministre atzina, nākamā gada budžetā nebūs jāveic korekcijas, jo valdība, jau izstrādājot budžetu, ņēma vērā minētā priekšlikuma fiskālo ietekmi.

Protokolam plānots pievienot LPS viedokli. LPS vēlējās noteikt, ka, lai nodrošinātu stabilitāti un prognozējamību pašvaldību budžetu plānošanā un nepieciešamos finanšu resursus pašvaldību funkciju nodrošināšanai un saistību izpildei vidējā termiņā un ilgtermiņā, pašvaldību kopējie ieņēmumi no nodokļiem nav mazāki par 19,6% no valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumiem. Iztrūkstošos līdzekļus pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumu proporcijas saglabāšanai valsts konsolidētā kopbudžeta nodokļu ieņēmumos pašvaldības vēlējās nodrošināt, primāri pārdalot iedzīvotāju IIN proporciju.

Savukārt Ministru kabinets paredzēja noteikt kopējo IIN prognozi 2018.gadam 1,729 miljardu eiro apmērā un IIN prognozes sadalījumu pašvaldību un valsts budžetā noteikt attiecīgi 80% un 20% apmērā, ieņēmumus pašvaldību budžetos no IIN 2018.gadā prognozējot 1,383 miljardu eiro apmērā.

Tāpat valdība vēlējās paredzēt valsts budžeta dotāciju kompensācijai pašvaldībām 2018.gadā 12,61 miljona eiro apmērā, lai pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar kompensācijas apmēru sasniegtu 19,5% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, neieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts pamatbudžetā veselības aprūpes nodrošināšanai.

Atbilstoši valdības viedoklim, paredzot pašvaldību nodokļu ieņēmumu proporciju 19,5% pret kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, pašvaldībām tiktu garantēti IIN ieņēmumi 100% apmērā no plānotā ar nosacījumu, ka tiek noteikts IIN prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem šādā apmērā: pirmajā ceturksnī - 22%, otrajā ceturksnī - 24%, trešajā ceturksnī - 26%, ceturtajā ceturksnī - 28%.

Plānots, ka Finanšu ministrija līdz nākamā mēneša 10.datumam izvērtēs faktisko IIN ieņēmumu izpildi par iepriekšējo mēnesi salīdzinājumā ar prognozēto atbilstoši minētajam procentuālajam sadalījumam. Gadījumā, ja tiek konstatēta IIN ieņēmumu neizpilde (no gada sākuma), ar finanšu ministra atļauju to kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās IIN daļas. Ja pašvaldībām tiek izmaksāta kompensācija, bet turpmākajā periodā prognoze pārpildās, Finanšu ministrijai ir tiesības no pārpildes ieturēt izmaksāto kompensāciju un atdot to valsts budžetam.

Ikgadējo Ministru kabineta un LPS vienošanās un domstarpību protokolu pievieno valsts budžeta likumprojektu paketei. Strīdus ābols starp valdību un pašvaldībām ilgstoši bijusi IIN sadales proporcija.