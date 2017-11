Pēdējais brīdis investīciju atlaižu medniekiem

Lai gan UIN atlaides lielajiem investīciju projektiem bija paredzēts saglabāt līdz 2020. gada 1. oktobrim, šāds atbalsts nebūs pieejams jau no 2018. gada. DB jau vēstīja, ka plānotā UIN reforma paredz neaplikt ar šo nodokli reinvestēto peļņu, vienlaikus tiek piedāvāts paaugstināt peļņas nodokļa likmi no pašreizējiem 15% līdz 20%. Arī dividenžu saņēmējiem pašreizējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi no 10% plānots samazināt līdz 0%, taču vienlaikus tiek likvidēti visi UIN atlaižu stimuli par veiktajām investīcijām.

Kopš 2011. gada valdība līdz šim atbalstījusi kopumā 32 projektus, liecina Ekonomikas ministrijas sniegtā informācija. Pašlaik Investīciju projektu izvērtēšanas komisija ir atbalstījusi vienu projektu virzībai izskatīšanai valdībā. Arī projekts, kas saņemts oktobra sākumā, tiek vērtēts un gatavots izskatīšanai Investīciju projektu izvērtēšanas komisijā. Uz 24.10.2017. līdz valdībai nebija nonākuši divi projekti: viens tika iesniegts augustā un saņēma Investīciju projektu izvērtēšanas komisijas akceptu virzīšanai izskatīšanai valdībā; otrs projekts tika iesniegts oktobrī, un par to komisijai vēl jālemj. Valdībā ir skatīti arī grozījumi, kuri paredz, ka šo investīciju atlaides pretendentam būs vēl jāapliecina, ka tas pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikšanās uz atbalstu nav veicis pārcelšanu uz uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks veikts sākotnējais ieguldījums, kam pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc ieguldījuma, kam tiek pieprasīts atbalsts.

