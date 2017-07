Reformas efektu plāno ar plus zīmi

Valdība rīt kārtējā MK sēdē (tās slēgtajā daļā) skatīs vairāku likumu izmaiņas, kas skar paredzēto nodokļu reformu.

Tās ietvaros paredzētās darbaspēka nodokļu un uzņēmumu ienākuma nodokļu (UIN) reformas fiskālais efekts nākamgad būs negatīvs, proti, 289,5 miljoni eiro. Savukārt kompensējošie pasākumi, kā arī ēnu apkarošanas pasākumi un plānotā ekonomiskā izaugsme veidos 292,3 miljonus eiro, aprēķinājusi Finanšu ministrija, kas nozīmē, ka kopējā ietekme būs pozitīva – + 2,8 miljoni eiro. Savukārt 2019. gadā nodokļu samazināšanas fiskālā ietekme būs - 583,2 eiro (jo 2018. gadā stāsies spēkā reinvestētās peļņas aplikšana ar nulles likmi), bet kompensējošie pasākumi, ēnu ekonomikas ierobežošana un izaugsme veidos 428,5 miljonus eiro, radot budžeta deficītu 154,7 miljonu eiro apmērā. Savukārt 2020. gadā darbaspēka nodokļu un UIN reformas ietekme būs -560,7 eiro, bet kompensējošie pasākumi, ēnu ekonomikas ierobežošana un izaugsme veidos 517,4 miljonus eiro.

Taujāta, vai plānotie ienākumi no ēnu ekomomikas apkarošanas un ekonomiskās izaugsmes nav pārspīlēti un piepildīsies, finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola skaidro, ka prognozes ir piesardzīgas un nav pamata šaubīties, vai izdosies tās sasniegt. Fiskālo efektu ēnu ekonomikas apkarošanā dos ne tikai tas, ka uzņēmumiem būs lielāka motivācija legalizēt savu darbību, it īpaši saistībā ar nulles likmi reinvestētajai peļņai, bet arī papildus ieņēmumi no reversā PVN ieviešanas vairākās nozarēs, kā arī akcīzes nodokļa paaugstināšanas.

