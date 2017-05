Reorganizācijā līdz šim likvidētas aptuveni 250 VID darba vietas

Līdz šim Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reorganizācijā dienesta darba vietu skaits ir samazināts par aptuveni 250, gan likvidējot neaizpildītās vakances, gan atlaižot darbiniekus, intervijā Latvijas Radio sacīja VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule. No samazinātā darba vietu skaita atlaisto darbinieku skaits esot aptuveni puse.

Kopumā VID reorganizācijā paredzēts likvidēt aptuveni 550 darba vietas, atgādināja Cīrule.

Viņu norādīja, ka viens no reorganizācijas mērķiem ir efektivitātes palielināšana un to izdodas sasniegt. Arvien vairāk VID darba tiekot automatizēta un to veic informācijas tehnoloģiju sistēmas.

Saeimas deputāti šodien vairāku parlamenta komisiju kopsēdē diskutēs par VID strukturālajām reformām.

Saeimā izvērtēšanā ir grozījumi likumā par VID, kas paredz VID Finanšu un Muitas policiju apvienošanu. Iepriekš šis jautājums bija izraisījis domstarpības koalīcijā. Vēlāk izskatīšanai parlamenta komisijās bija nodoti vairāki likumprojekti - gan Vienotības, gan Zaļo un zemnieku savienības sagatavotie, kas nekādu tālāko virzību vēl neguva.

Toreiz Vienotība iebildumus pret likumprojektu saistīja tieši ar jautājumu par Iekšējās drošības biroju. Vienotības piedāvātie likuma grozījumi neparedzēja izmaiņas šajā jomā, proti, paliktu spēkā pašreizējais regulējums, kas nosaka - Finanšu policijas pilnvarotas amatpersonas izmeklē noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā un VID amatpersonu un darbinieku rīcībā.