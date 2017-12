VID atgādina: No 2018.gada – jauna UIN maksāšanas kārtība

Nodokļu reformas ietvaros veiktās izmaiņas ar 2018.gada 1.janvāri paredz konceptuāli jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtību. Turpmāk UIN likme būs 20%, taču tā būs jāmaksā tikai no tās peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs, vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, savukārt reinvestētajai peļņai UIN vairs netiks piemērots, informē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Sabiedrisko attiecību nodaļā. Savukārt UIN avansa maksājumi būs jāveic tikai pārejas posmā par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

No 2018.gada 1. janvāra UIN likme būs 20%. Reinvestētajai peļņai tiks piemērota 0% likme. UIN 20% apmērā būs jāmaksā tikai no tās peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību. Nosakot ar UIN apliekamo bāzi, ar nodokli apliekamo objektu vērtību dala ar koeficientu 0,8.

VID Sabiedrisko attiecību daļā atzīmē, ka sākot ar 2018.gadu, UIN piemērošana ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tas nozīmē, ka 2018.gadā UIN maksājums tiek atlikts līdz brīdim, kad uzņēmuma peļņa tiek sadalīta vai citā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību. Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa.

Nākamgad mainīsies arī taksācijas periods – turpmāk tas būs kalendārais mēnesis; atsevišķiem nodokļu maksātājiem – ceturksnis. Tas nozīmē, ka par periodu no 2018.gada janvāra līdz jūnijam nodokļu maksātājam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā viena UIN deklarācija un nodokļa maksājums jāveic līdz 2018.gada 20.jūlijam. Savukārt pārējos 2018.gada mēnešos UIN deklarācija jāiesniedz katru mēnesi (ja uzņēmumam veidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī) un nodoklis jānomaksā līdz nākamā mēneša 20.datumam. Ja nodokļa maksātājam neveidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī, tam ir tiesības deklarāciju neiesniegt (izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi).

Ja no uzņēmuma peļņas, kas gūta sākot ar 2018.gada 1.janvāri, tiks aprēķinātas dividendes, tad uzņēmumam būs jānomaksā UIN 20% apmērā. Savukārt fiziskajai personai – dividenžu saņēmējam no šīm dividendēm nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Turpmāk uzņēmums par pārskata gada laikā veiktajiem ziedojumiem varēs piemērot UIN atvieglojumu vienā no trim veidiem - uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem. Tāpat uzņēmums var neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, taču ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi. Vai arī - uzņēmums var samazināt nodokļa summu, kura aprēķināta par dividendēm. Šajā gadījumā atvieglojuma summa ir 75% no ziedotās summas (bet ne vairāk kā 20% no nodokļa summas, kura aprēķināta par dividendēm). Uzņēmums varēs piemērot atvieglojumu ziedotājiem, ja tas pārskata gada laikā ziedos sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētās funkcijas.