Viedoklis: Samazinātā PVN likme dārzeņiem – mazs solis ekonomikai, liels solis domāšanai

Protams, sava daļa taisnības ir visiem, tomēr jāatzīst – šis precedents ne vien aizstāv Latvijas ražotāju intereses, bet arī norāda uz nozīmīgiem procesiem sabiedrībā – mēs esam sākuši novērtēt Latvijā audzētus produktus, apzināmies, ka tā ir vērtība un mums ir nepieciešams valstiski atbalstīt savas tautsaimniecības attīstību.

Samazinātās PVN likmes piemērošana pārtikas produktiem dažādās Eiropas valstīs ir ierasta lieta, un Latvija ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kur šāda prakse vēl netiek izmantota – līdz šim samazināts PVN bija noteikts tikai atsevišķiem zīdaiņu uztura produktiem. Samazinātās PVN likmes piemērošana pārtikas produktiem ir sava veida valstiskās atbildības demonstrēšana – tā rada iespēju pirmās nepieciešamības preces ģimenes uzturēšanai iegādāties lētāk.

Šobrīd visu pārtikas produktu PVN likme Latvijā ir 21% – tas nozīmē – vairāk kā piekto daļu no jebkuras preces cenas veikalā veido nodeva, kas nonāk valsts kasē. Reti kurš pie veikala plaukta aizdomājas, ka pērkot maizes klaipu vai kilogramu ābolu, kas maksā aptuveni vienu eiro, vairāk kā 20 centi nonāk valsts kasē. Samazinātā PVN likme, pirmkārt, garantēs to, ka tirdzniecības vietās saruks Latvijai raksturīgo augļu un dārzeņu cenas. Protams, jāapzinās, ka augļi un dārzeņi ir tie pārtikas produkti, kuru cenas veidojas izteikti sezonāli, turklāt ir atkarīgas no laikapstākļiem, tāpēc to cenas būs svārstīgas arī pēc PVN likmes maiņām, tomēr kopumā cenas būs mazākas. Tie daži miljoni, ko zaudēs valsts budžets, reāli paliks iedzīvotāju maciņos.

Otrkārt jāatceras – augļi un dārzeņi ir pārtikas produkti, kam būtu jāveido lielākā daļa veselīgas maltītes, tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka tieši šī pārtikas produktu grupa ir tā, kuras noieta palielināšanai valdība izmanto fiskālas metodes. Protams, sabiedrības uztura paradumi neveidojas vienā dienā, tomēr ir cerības, ka kaut vai pati diskusija par augļu un dārzeņu nozari vien mudinās cilvēkus vairāk domāt par to, ko ceļam savā galdā un kā veidojam savu maltīti. Samazināta PVN likme augļiem un dārzeņiem ir mudinājums vairāk analizēt savu uzturu un izvēlēties veselīgāko.

Treškārt, šis solis mums visiem atgādina – Latvijas ekonomikai ir svarīgs katrs mūsu valstī strādājošais ražotājs – tie ir uzņēmumi, kas veido mūsu valsts ekonomisko stabilitāti, rada darbavietas mūsu iedzīvotājiem, maksā nodokļus mūsu valstij, un sevišķi aktuāli šīs problēmas jūt lauku apvidū dzīvojošie cilvēki. Augļu un dārzeņu ražotāji savu darbību koncentrējuši tieši Latvijas reģionos, līdz ar to šāda veida atbalsts vietējiem uzņēmējiem nozīmē atbalstu Latvijas laukiem un lauku iedzīvotājiem.

Protams, būtu naivi cerēt, ka samazinātā PVN likme atrisinās visas sociālās un ekonomiskās problēmās, tomēr ir skaidrs – šīs tēmas aktualizēšana ir aicinājusi sabiedrību aizdomāties par ekonomiskajiem procesiem un to, ka ar savu izvēli mēs katrs ikdienu varam sniegt atbalstu paši sev un savas valsts cilvēkiem, un tas viennozīmīgi ir pozitīvi!



LASI VĒL:

Viedoklis: Biedējošajam cenu kāpumam sabiedriskās ēdināšanas nozarē ir iespējami risinājumi

Redakcijas komentārs: Nevajag izgudrot riteni no jauna

Analītiķi: PVN samazināšana vietējiem augļiem un dārzeņiem būs viens no muļķīgākajiem lēmumiem daudzu gadu laikā