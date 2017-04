Nordea bankas Latvijas filiāles peļņa sarukusi

Nordea bankas filiāles Latvijā operacionālā peļņa šā gada 1.ceturksnī bija 10,1 miljons eiro un kopējie ieņēmumi sasniedza 16,4 miljonus eiro. Pērnā gada pirmajā ceturksnī bankas peļņa bija 11,4 miljoni eiro, informē bankas pārstāvji.

2017. gada sākumu raksturoja pastiprināta aktivitāte ikdienas banku operācijās un paaugstināta klientu interese par dažādu noguldījumu un investīciju produktu piedāvājumu. Rezultātā kopējie komisijas maksu ieņēmumi gada laikā pieauguši par 7%, sasniedzot 3 miljonus eiro. Kopējais noguldījumu portfelis, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, palielinājies par 7%, sasniedzot 1,79 miljardus eiro, savukārt kopējais aizdevumu portfelis sasniedza 2,63 miljardus eiro.

«2017. gads iesācies labi un bez pārsteigumiem. Turpinām uzrādīt stabilu finansiālo sniegumu un pozitīvus peļņas rādītājus, kas ir saskaņā mūsu plāniem. Salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu operacionālā peļņa ir samazinājusies, ko ietekmējis kopējo izmaksu pieaugums, kas saistīts ar lielākiem ieguldījumiem IT un atbilstības jomās. Kopējie ieņēmumi un izmaksas pirmajā ceturksnī ir saskaņā ar plānu. Tāpat mums ir izdevies palielināt aktīvo klientu bāzi, kuri izmanto pilnu mūsu piedāvāto ikdienas bankas pakalpojumu klāstu, tostarp nesen modernizētos digitālos risinājumus, kā arī dažādus noguldījumu un investīciju produktus,» saka Jānis Buks, Nordea bankas vadītājs Latvijā.

«Esam būtiski palielinājuši kopējos uzkrājumu un noguldījumu apjomus, kā arī pērno gadu noslēdzām kā otrais lielākais kreditētājs Latvijā. Zemo procentu likmju periodā spējot saviem korporatīvajiem klientiem piedāvāt likmju fiksēšanu izdevīgā līmenī. Īpašs gandarījums ir par klientu apmierinātību, kas saskaņā ar ikgadējo Klientu apmierinātības pētījumu (Customer Satisfaction Index) uzrāda būtisku pieaugumu.»

Kopējie ieņēmumi Nordea bankā Baltijā gada griezumā pieauga par 2%, sasniedzot 49.6 miljonus eiro. Kopējie tīrie procentu ieņēmumi pieauga par 3%, savukārt tīrie komisiju maksu ieņēmumi, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2016. gadā, palielinājās par 16%. Kopējais kredītportfelis pieauga par 5%, sasniedzot 8,5 miljardus eiro, savukārt kopējais noguldījumu portfelis gada laikā palielinājies par 16%, šobrīd kopsummā veidojot 5 miljardus eiro.

«Bankas stratēģijas īstenošana vēl joprojām ir viena no prioritātēm – mēs turpinām uzlabot bilances struktūru, palielinot kapitāla efektivitāti un samazinot finansējuma nepietiekamību. Mēs turpināsim kreditēt un piedāvāsim daudzpusīgas noguldījumu un investīciju iespējas mūsu klientiem, kuri izvēlējušies Nordea par savu mājas banku. Lai nostiprinātu pozīcijas attālināto konsultāciju sniegšanā, esam veikuši pirmos nopietnos soļus ērtu tiešsaistes bankas pakalpojumu nodrošināšanā gan privāto, gan korporatīvo klientu segmentos. Viens no Nordea veiksmes stāstiem, kas pamanīts arī tirgū kopumā, ir attālinātās konsultācijas – vairāk nekā trešdaļa mūsu klientiem sniegto konsultāciju šodien notiek tiešsaistē jeb attālināti, un 98% no klientiem apgalvo, ka ieteiktu attālinātās konsultācijas arī citiem,» komentē Nordea Baltijas organizācijas vadītāja Inga Skisakera.