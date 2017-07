Par 4finance Group S.A. izpilddirektoru, valdes priekšsēdētāju un 4finance Holding S.A. valdes priekšsēdētaju, sākot ar 2017. gada 1. jūliju iecelts Marks Radoks (Mark Ruddock). Savukārt Džordžs Georgakopoluss (George Georgakopoulos) ir atkāpies no minētajiem amatiem un atstāj 4finance Group S.A., lai sekotu jauniem izaicinājumiem.

M. Radoks kopš 2017. gada februāra ir bijis 4finance Group S.A. padomes loceklis. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu vadības pieredze dažādās valstīs tiešsaistes finanšu pakalpojumos, būtiskās biznesa programmatūras un patērētājiem domātās mobilajās aplikācijās, kā arī pieredze dinamisku, inovatīvu un mērogojamu kompāniju veidošanā.

Kompānijas padomei no jūlija pievienojas arī Lado Gurgenidze un Dāvids Geovanis (David Geovanis). L. Gurgenidze ir bijis valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Bank of Georgia, kā arī ieņēmis vadošus amatus investīciju bankā Putnam Lovell (Jefferies LLC) un ABN AMRO bankā. Viņam ir plaša pieredze privātpersonu bankas pakalpojumos, normatīvā regulējuma un valdības attiecību jomās. D. Geovanim ir vairāk nekā 30 gadu pieredze starptautiskajās investīcijās un viņš ir bijis partneris Soros Private Equity Partners. Abiem kungiem ir plaša pieredze darbā publisku kompāniju padomēs.

2008. gadā dibinātā 4finance ir lielākā un visātrāk augošā distances un mobilo patēriņa aizdevumu pakalpojumu kompānija Eiropā, kas darbojas 17 valstīs. 4finance nodrošina pakalpojumu, izmantojot savā portfelī esošos tirgus vadošos zīmolus, ieskaitot Vivus, SMSCredit un Zaplo.