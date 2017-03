Papildināta - Eesti Krediidipank pametīs Latviju

Šā gada janvārī Aktsiaselts Eesti Krediidipank jauno īpašnieku padome, ņemot vērā bankas jauno stratēģiju, pieņēma lēmumu slēgt Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāli un pievērsties turpmākai bankas pakalpojumu sniegšanai vienīgi Igaunijas tirgū.

Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāle darbosies līdz šī gada 15.jūnijam, tomēr no šī gada 31.marta Latvijas filiāle vairs nepiesaistīs jaunus klientus un nepieņems jaunus noguldījumus. Visiem esošajiem Latvijas filiāles klientiem tiks veikta esošo noguldījumu un norēķinu kontos esošo naudas līdzekļu atmaksa. Izmaiņas neskars Aktsiaselts Eesti Krediidipank Igaunijas klientus.

Atbilstoši Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāles vadītaja Artūra Toma teiktajam, Latvijas filiāle apkalpo aptuveni 1200 klientu un viņiem līdz šī gada maija beigām būs iespēja novirzīt savu naudas plūsmu uz citām kredītiestādēm.

Aktsiaselts Eesti Krediidipank valdes priekšsēdētājs Margus Rinks ir paziņojis, ka Latvijas filiāles slēgšana ir saistīta ar apstākli, ka Aktsiaselts Eesti Krediidipank maina savu darbības biznesa modeli.

«No šā gada janvāra Aktsiaselts Eesti Krediidipank ir jauni īpašnieki, kuru mērķis ir uz Aktsiaselts Eesti Krediidipank bāzes veidot stipru uz Igaunijas tirgu fokusētu banku. Rudenī sadarbībā ar lielāko mazumtirdzniecības tīklu Igaunijā mēs sāksim darboties ar nosaukumu Coop Pank. Latvijas filiāles esamība neatbilst mūsu stratēģijai. Līdz ar to tika pieņemts lēmums par filiāles slēgšanu,» teicis Margus Rinks.

Visi Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāles klienti personīgi tiek informēti par izmaiņām. Interesentiem papildu informāciju ir iespējams iegūt Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāles mājas lapā vai sazinoties telefoniski ar Latvijas filiāles speciālistiem.

Kā iepriekš ziņots, lielākā mazumtirdzniecības kooperatīvā uzņēmumu grupa Igaunijā Coop Eesti, kuras tīklā ietilpst vairāk nekā 350 veikali visā valstī, šī gada janvārī ir iegādājusies no Krievijas bankas Bank Moskvi Aktsiaselts Eesti Krediidipank akciju kontrolpaketi. Coop mērķis ir izveidot uz Aktsiaselts Eesti Krediidipank bāzes stipru uz Igaunijas kapitāla balstītu banku Coop Pank, kura būtu spējīga izmantot sinerģiju, kas rodas starp mazumtirdzniecību un bankas sektoru, un nodrošinātu bankas pakalpojumu sniegšanu klientu dzīvesvietu tuvumā. Coop Eesti tīkls, kas sastāv no 19 kooperatīviem, atrodas gandrīz 80 000 privātpersonu īpašumā, un tam ir aptuveni 600 000 pastāvīgu klientu.

AS Eesti Krediidipank Latvijas filiāle savu darbību uzsāka 2011. gada 15. martā, kad Igaunijas banka AS Eesti Krediidipank pārņēma AS Latvijas Biznesa banka biznesu.