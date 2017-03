Papildināta - Lielākais reģistrētais uzņēmums aizvadītajā nedēļā – AS Sirowa Dental Clinic

Pagājušajā nedēļā uzņēmumu reģistrā un komercreģistrā reģistrēti 195 jauni subjekti, kas ir par 6 subjektiem mazāk nekā pirms nedēļas, liecina UR dati.

Biedrību un nodibinājumu reģistrā tika reģistrēti 32 subjekti. No kopējā skaita visvairāk jeb 177 bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 12 individuālie komersanti.

Pagājušajā nedēļā likvidēti 179 subjekti, kas ir par 73 subjektiem mazāk nekā pirms nedēļas.

Aizvadītajā nedēļā lielākais reģistrētais uzņēmums, vērtējot pēc pamatkapitāla, bija AS Sirowa Dental Clinic – tās pamatkapitāls bija 226,4 tūkstoši eiro. Kā liecina informācija Lursoft, uzņēmums izveidots, atdalot to no AS SIROWA RĪGA, Kompānijas valdes priekšsēdētājs ir Vācijas pilsonis Jorgens Horsts, bet valdes locekļi – Edgars Antonevičs un Armands Ozoliņš. Padomes priekšsēdētāja ir Inga Sniega.

Zobārstniecības klīnika juridiski atdalījās no AS SIROWA Rīga, kas pamatā nodarbojas ar dažādu kosmētikas un farmācijas zīmolu pārstāvniecību, izplatīšanu, vairumtirdzniecību, taču tās ir tikai juridiskas izmaiņas. Reāli dzīvē nekas nemainās un klīnika būs zem atsevišķa uzņēmuma, skaidro AS SIROWA Rīga pārstāvis Artūrs Dedzis.

Otrs lielākais uzņēmums bija SIA Migliņas ar 17 tūkstošiem eiro. Kompānijas juridiskā adrese ir Beverīnas novada Kauguru pagasts. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Oskars Miglavs.

Savukārt trešais lielākais reģistrētais uzņēmums bija SIA Nordrose ar 15 tūkstošu eiro pamatkapitālu. Kompānijas juridiskā adrese ir Jūrmala, Vienības prospekts 6. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Vasīlijs Prudņikovs.