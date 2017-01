Valsts policija (VP) nav guvusi apstiprinājumu pilnsabiedrības A26 spējai izpildīt automašīnu iepirkuma procedūras rezultātā uzņemtās līgumsaistības, tāpēc policija nolēmusi vienpusēji atkāpties no līguma, šodien žurnālistiem paziņoja VP priekšnieks Ints Ķuzis.

Tāpat policija aprēķinājusi maksimālo līgumsodu 63 588 eiro, kas būs jāsedz automašīnu piegādātājam. Pilnsabiedrība šo līgumsodu uzaicināta segt līdz 6.februārim.

Šāds lēmums attiecas tikai uz 17 Citroen markas automašīnām, kuras neatbilst prasībām. Automašīnas policija atdos atpakaļ piegādātājam un, visticamāk, izsludinās jaunu konkursu. Spēkrati pilnsabiedrībai jāpārņem no 6.februāra.

«Ir bijušas vairākas tikšanās ar komersantu, taču diemžēl nekādas praktiskas darbības, kas būtu vērstas uz jautājuma sakārtošanu no komersanta puses nav saskatāmas. Es kā VP priekšnieks šodien parakstīju vēstuli komersantam par vienpusēju atkāpšanos no līguma un līgumsoda aprēķināšanu ar 6.februāri,» sacīja Ķuzis.

VP arī vērsusies Ģenerālprokuratūrā, lai tā vērtē automašīnu piegādātāju iespējamo kriminālatbildību.

Ņemot vērā, ka VP nav atbilstoša līmeņa speciālista šāda līmeņa līgumattiecību risināšanai, policija veica cenu aptauju juridisko pakalpojumu saņemšanai un tā rezultātā izvēlējās advokāta biroja Rode un partneri pakalpojumus. Cenu aptauja bija izsludināta par summu līdz 4000 eiro un šajā aptaujā piedalījās sešas juristu kompānijas.

Biroja pārstāvis, pazīstamais advokāts Oskars Rode norādīja, ka birojam šāds palīdzības sniegšanas piedāvājums šķitis interesants, tāpēc viņi piekrituši ar likumsargiem sadarboties.

Rode norādīja, ka viņa pārstāvētais advokātu birojs izpētījis dokumentus par daļu automašīnu iepirkumu un arī secinājis, ka pilnsabiedrība ir pārkāpusi iepirkuma līguma nosacījumus un nav piegādājusi automašīnas, kas atbilst konkrētai emisijas klasei Euro 6, kā tas bijis paredzēts. Dokumentāli šīs automašīnas atbilst Euro 5 klasei.

«Attiecīgi tā modifikācija, par kuru runā pilnsabiedrība, šo mēnešu laikā nav guvusi dokumentālu apstiprinājumu. Pilnsabiedrībai tika norādīts, kādi dokumenti būtu iesniedzami, lai apstiprinātu minēto automašīnu atbilstību, taču diemžēl tas nav noticis. Līdz ar to mēs rekomendējām VP attiecīgi spert soli par vienpusēju atkāpšanos no līguma,» norādīja Rode.

Papildus izpētot saraksti, advokātu birojs secinājis, ka arī uz automašīnas nodošanas brīdi policijai, spēkrati neatbilda paredzētajai emisiju klasei un to netieši savās vēstulēs atzinusi arī pilnsabiedrība.

Ņemot vērā minēto, advokātu birojs rekomendēja VP vērsties Ģenerālprokuratūrā ar iesniegumu par iespējamo krāpšanu. Ķuzis informēja, ka šodien parakstījis iesniegumu ģenerālprokuroram Ērikam Kalnmeieram, jo uzskata, ka VP nebūtu korekti un objektīvi izvērtēt piegādātāju iespējamo atbildību.

VP priekšnieks arī atgādināja, ka Iekšējās drošības birojā iepriekš kriminālprocess saistībā ar šo automašīnu iepirkumu sākts, lai pārbaudītu VP amatpersonu rīcību.

VP saistībā ar automašīnu iepirkumu sāka arī dienesta pārbaudi. Šobrīd esot pabeigta tikai daļa pārbaudes, taču jau varot secināt, ka automašīnu pieņemšanā neviens no policijas darbiniekiem nav ļaunprātīgi izmantojis savu dienesta stāvokli. Viens no policijas darbiniekiem iepriekš bija atstādināts no pienākumu pildīšanas, taču šobrīd viņš atgriezies savā amatā. Tomēr, neskatoties uz to, par paviršu darba pienākumu veikšanu ir pieņemti lēmumi par dažādu disciplinārsodu piemērošanu likumsargiem, informēja VP priekšnieks.

Jau ziņots, ka gada nogalē notikusi tikšanās starp VP un A26 pārstāvjiem, kuras laikā pārrunāti jautājumi par policijai piegādātajiem automobiļiem Citroen.

Komersantam līdz decembra beigām bija dots laiks sniegt konkrētu informāciju par tālāko rīcību auto atbilstības līgumam nodrošināšanai un dokumentācijas sakārtošanai. No pilnsabiedrības A26 bija pieprasīts sniegt VP detalizētu dokumentāciju, sagaidāmos rezultātus, kā arī informāciju par termiņiem, kuros VP tiks iesniegti dokumenti par automašīnu atbilstību Euro 6 emisiju klasei.

VP atgādina, ka tā iepriekš bija konstatējusi auto piegādes līguma nepienācīgu izpildi no piegādātāja A26 puses, kurš piegādājis automašīnas ar neatbilstošu emisiju klases sertifikātu. Policija atgādina, ka komersantam saistību izpildei tika dots termiņš līdz šī gada beigām.

VP šogad vasarā noslēdza vairākus līgumus par 755 automašīnu nomu uz pieciem gadiem. Kopējā iepirkuma vērtība ir aptuveni 22 miljoni eiro. Konkursa uzvarētāji ir SEB līzings - 12,4 miljoni eiro, Karlo Motors un apvienība Pilna servisa līzings - 7,2 miljoni, A26 - 4,2 miljoni eiro.

Rudenī tika paustas aizdomas, ka, iespējams, pilnsabiedrība A26 esot nodevusi pavisam citas, līgumam neatbilstošas mašīnas. Proti, A26 piegādājusi policijai 17 Citroen Jumpy automašīnas, kuras policija esot prasījusi aprīkot ar jaunās paaudzes motoru EURO 6, taču A26 piegādātās automašīnas esot bijušas ar dzinēju, kas atbilst EURO 5 emisijas standartiem.

Pilnsabiedrība A26 izskanējušos pārmetumus noraidīja, uzsverot, ka konkursa par transporta nomu VP vajadzībām nolikumā un tehniskajā specifikācijā bija definēts, ka vieglo automobiļu emisijas klasei jāatbilst EURO 6 standartam, nevis jābūt EURO 6 standartam. Attiecīgi arī piegādātās 17 automašīnas, lai gan ir ar EURO 5 dzinēju, tomēr ir pielāgotas EURO 6 izmešu sertifikātam.

No 4,2 miljonu eiro summas, kas ir A 26 daļa iepirkumā, strīdīgo Citroen Jumpy piegādes daļa ir 800 000 eiro.

Kā liecina Firmas.lv informācija, pilnsabiedrība A26 pērnā gada decembrī dibināja SIA Auto Īle un Herbst, SIA Ad Rem auto, SIA Auto 26. Visi uzņēmumi saistīti ar uzņēmēju Māri Īli.



