Par Nasdaq Baltijas tirgus vadītāju ievēlēts Indars Aščuks

Nasdaq biržai jauna vadība Baltijā un Ziemeļvalstīs fiksētā ienākuma vērtspapīru tirgus un pēc-tirdzniecības (Post-trade jeb vērtspapīru uzskaites, norēķinu, klīringa un citi pakalpojumi) jomā, informē biržas pārstāvji.

Arminta Saladžienė (Arminta Saladžiene), līdzšinējā Nasdaq Baltijas tirgus vadītāja, pārņems Nasdaq vērtspapīru pakalpojumu vadību (Nasdaq Securities Services). Savā jaunajā amatā viņa uzraudzīs regulētos tirgus, nodrošinot vērtspapīru pēc-tirdzniecības pakalpojumus klientiem Ziemeļvalstīs un Baltijā, kā arī biržas pakalpojumus klientiem Islandē un Baltijā. Tāpat Arminta tiek virzīta regulētās finanšu iestādes Zviedrijā Broker Services AB padomes priekšsēdētājas amatam, un vienlaikus Arminta turpinās vadīt Baltijas biržu un centrālo vērtspapīru depozitāriju padomes (sagaidāms regulatora lēmums).

«Pēc-tirdzniecības jeb vērtspapīru uzskaites un norēķinu joma Eiropā pašlaik piedzīvo būtiskas pārmaiņas. To veicina gan izmaiņas uzraudzības jomā, gan tehnoloģiju attīstība. Esmu priecīga par šo iespēju strādāt pie stratēģiskām iniciatīvām, attīstot Nasdaq Vērtspapīru norēķinu biznesa virzienu,» komentē Arminta Saladžiene. «Esmu vadījusi Nasdaq Baltijas tirgu pēdējos piecus gadus, un mans darbs ietvēra arī Nasdaq tehnoloģiju un uzņēmējdarbības atbalsta kompetenču centra vadību Viļņā. Esmu gatava turpināt strādāt kopā ar mūsu talantīgo komandu, lai vēl vairāk stiprinātu vērtspapīru norēķinu un biržas pakalpojumu piedāvājumu mūsu klientiem Ziemeļvalstīs un Baltijā.»

Indars Aščuks, pašreizējais Latvijas Centrālā depozitārija valdes priekšsēdētājs, tiek iecelts par Nasdaq Baltijas tirgus vadītāju. Piecpadsmit gadu laikā viņš ir ieņēmis vairākus vadošos amatus Nasdaq Baltijas biržās un centrālajos vērtspapīru depozitārijos.

«Esmu pateicīgs par man uzticētajiem jaunajiem pienākumiem,» komentē Indars Aščuks. «Mēs Nasdaq Baltijā esam pārliecināti, ka kapitāla tirgum ir būtiska loma Baltijas ekonomiku izaugsmē. Mēs esam nozīmīga ekosistēmas daļa, un esam apņēmības pilni paplašināt gan biržu, gan centrālo vērtspapīru depozitāriju pakalpojumu klāstu, lai veicinātu esošo un nākotnē kotēto uzņēmumu, investoru un citu mūsu klientu izaugsmi, nodrošinot efektīvu pieeju kapitālam un piesaistot reģionam vairāk investīciju.»

Fredriks Ekstroms, pašreizējais Nasdaq klīringa (Nasdaq Clearing) prezidents, turpmāk būs atbildīgs par Nasdaq Nordic fiksēto ienākumu un Nasdaq klīringa jomu. Tāpat Fredriks tiek virzīts jaunā Nasdaq klīringa padomes priekšsēdētāja amatam (sagaidāms regulatora lēmums).

Šīs izmaiņas saistītas ar to, ka karjeru ārpus organizācijas ir nolēmis turpināt Johan Rudén (Johans Rudēns), pašreizējais Globālo pēc-tirdzniecības pakalpojumu (Global Post Trade Services) un Nasdaq Nordic fiksēto ienākumu jomas vadītājs.

«Mūsu Eiropas tirgi ir nozīmīgi gan Nasdaq attīstībai, gan šī reģiona ekonomikai,» komentē Džons Šejs, vecākais viceprezidents un Fiksēto ienākumu, Patēriņa preču un klīringa globālais vadītājs (Global Head of Fixed Income, Commodities and Clearing).

«Gan fiksēto ienākumu, gan vērtspapīru norēķinu jomas ir būtiska daļa no mūsu piedāvāto pakalpojumu klāsta. Fredrikam un Armintai būs svarīga loma šo Nasdaq nozīmīgo biznesa virzienu attīstībā. Tāpat es vēlētos izteikt lielu pateicību Johanam Rudēnam, kurš pēc 18 darba gadiem OMX un Nasdaq komandā vēlas turpināt karjeras izaugsmi citur.»

Izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties.