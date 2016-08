2015. gadā ārpustiesas parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem tika nodotas 359 277 parādu piedziņas lietas par kopējo summu 236,935 miljoni eiro.

Kā liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) apkopotā informācija par parādu atgūšanas pakalpojumiem, 42% no kopējā 2015. gadā nodoto lietu skaita parādu atgūšanai nodevuši nebanku kreditētāji.

Pieaudzis pilnībā un daļēji atgūto parādu lietu skaits, kas vērtējams kā pozitīvs signāls tirgus sakārtošanā, gan arī patērētāju maksāšanas disciplīnas uzlabošanās rādītājs. Kopējais parādu portfelis 2015. gadā palielinājies par 5,99% salīdzinājumā ar 2014.gadu un sastādīja 582,952 milj.eiro.

2015.gadā Latvijā darbojās 28 ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, no kuriem 3 saņēma izsniegto speciālo atļauju (licenci) ārpustiesas parādu atgūšanai 2015.gadā.

Nemainīgi kā iepriekšējā gadā, arī 2015.gadā lielākā daļa parādu lietu ārpustiesas parādu lietu ir nodotas uz pilnvarojuma pamata un ir krietni mazāks cesijas ceļā nodoto lietu skaits (šādus darījumus pārsvarā slēguši tikai parādu atgūšanas nozares lielākie dalībnieki). 2015. gadā noslēgto cesijas darījumu rezultātā parāda atgūšanai tika nodota 85 081 parādu lieta par kopējo summu 110,140 milj. eiro, savukārt 274 196 parādu lietas par kopējo summu 126,795 milj. eiro tika nodotas uz pilnvarojuma pamata.

Sākot ar 2015. gadu, PTAC uzsāka apkopot parādu atgūšanai nodotu parādu (lietu) skaitu dalījumā pa nozarēm. Visvairāk lietu parādu atgūšanai ir nodevuši nebanku kreditētāji - 152 007 lietas par kopējo summu 111,775 milj. eiro, jeb 42% no kopējā 2015. gadā nodoto lietu skaita. Otrajā vietā pēc nodoto lietu skaita ir elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēji ar 31% jeb 112 723 ārpustiesas parādu atgūšanai nodotām parādu lietām par kopējo summu 17,370 milj. eiro.

Attiecībā uz atgūto parādu lietu skaitu 2015. gada 2. pusgadā, konstatējams, ka salīdzinājumā ar 2014. gada 2.pusgadu par 3 procentu punktiem pieaudzis pilnībā un daļēji atgūto parādu lietu skaits. Kopskaitā no 945 897 parādu lietām pilnībā atgūti ir 16% (149 099 lietas) no kopējā lietu skaita (salīdzinājumā ar 2014. gadu tie ir 13%). 15% (140 769 lietas) no kopējā lietu skaita parādi ir atgūti daļēji (2014. gadā 12%), bet 69% (656 029 lietas), kas nodotas ārpustiesas parāda atgūšanai, vēl nav atgūtas.

Uz 2015. gada 31. decembri kopējais parāda lietu skaits, kas iekļauts kopējā parādu portfelī ir 956 797 lietas, no kurām 30% jeb 290 361 lieta ir elektronisko sakaru (internets, telekomunikācijas) nozarē, 30% jeb 288 226 lietas nebanku kreditēšanas nozarē.

Kopējais parādu portfelis uz 2015.gada 31.decembri sastādīja 582,952 milj. eiro, kas ir par 5,99% vairāk nekā 2014.gada 31.decembrī (549,986 milj. eiro). Dalījums pa nozarēm ir sekojošs: 46% (266,050 milj. eiro) ir no kredītiestādēm nodotie parādi, 31% (180,953 milj. eiro) no nebanku kreditēšanas nozares nodotie parādi. Parādu summas apmēra samazinājums kopējā parādu portfelī vērojams tikai no kredītiestādēm nodotajiem parādiem, pārējās nozarēs parādu summas apmērs ir pieaudzis.

Atgūto un daļēji atgūto parādu lietu skaita pieaugums varētu tikt vērtēts kā pozitīvs rādītājs tam, ka ieviestie nozari regulējošie normatīvie akti ir sakārtojuši pašu nozari un radījuši vienotu pieeju un noteikumus ārpustiesas parādu atgūšanā pakalpojuma sniedzējiem, skaidro PTAC.