Aizvadītajā nedēļā, Rīgā, Salnas ielas daudzdzīvokļu mājas pazemes autostāvvietā bija izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, kur 25m2 platībā dega trīs vieglās automašīnas un notika visu mājas iedzīvotāju evakuācija.

Viens no negadījumā cietušajiem automobiļiem bija apdrošināts kompānijā Gjensidige Latvija un, operatīvi izvērtējot situāciju, tika apstiprināts lēmums atlīdzināt īpašniekam radušos zaudējumus 16 500 eiro apmērā, informē kompānijas pārstāvji.

Apdrošināšanas atlīdzībā ietilpa izmaksas, kas aprēķinātas par zaudējumiem, kuri radušies automobiļa degšanas rezultātā. Tajā pašā dienā, sadegušo automašīnu Honda, kurai bija iegādāta KASKO apdrošināšanas polise, notikuma vietā apskatīja Gjensidige Latvija eksperti, lai novērtētu radušos bojājumus.

Ekspertīzes laikā tika secināts, ka automašīna nav atjaunojama, jo ir pilnībā izdedzis salons, kā arī karstuma rezultātā smagi cietusi automašīnas virsbūve, norāda Gjenisidige Latvija Transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Dāvids Lēvalds.

Šogad jau ir pieteikti 2418 KASKO gadījumi un Gjensidige Latvija automobiļu īpašniekiem kopā izmaksājusi jau vairāk nekā divus miljonus eiro, kas ir gandrīz tikpat, cik šajā pašā laika periodā pērn. Aizvadītajā gadā bija pieteikti 7730 KASKO gadījumi, bet atlīdzībās izmaksāts vairāk nekā 7 miljoni eiro. Bojātai automašīnai bija iegādāta KASKO apdrošināšana, kas pasargāja tās īpašnieku no viņa vainas dēļ radušies zaudējumiem negadījumā iesaistītajām pusēm. Gadījumā, ja pie ugunsgrēka izraisīšanas būtu vainīgs automobiļa īpašnieks un šim auto nebūtu iegādāta KASKO apdrošināšanas polise, negadījumā iesaistīto automobiļu zaudējumus būtu nepieciešams segt vainīgajam īpašniekam no saviem personīgajiem līdzekļiem.

Kā iepriekš ziņoja plašsaziņas līdzekļi, 20. aprīlī plkst. 6.48 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu par ugunsgrēku deviņstāvu dzīvojamā mājā, kur, ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ēkas pagrabstāvā deg trīs vieglās automašīnas. Rezultātā sadega divas Mercedes Benz un viena Honda markas automašīna. Policija pieļauj, ka aizdegšanās sākās no «Mercedes Benz» markas automašīnas, kurai bija Vācijas numurzīmes, tomēr precīzu apstākļu noskaidrošanai sākts kriminālprocess.