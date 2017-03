Kaut arī 2016. gadam bija raksturīgas svārstības finanšu tirgos, visi pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni darbojās ar pozitīvu ienesīgumu - konservatīvajiem plāniem tas bija no 0,4% līdz 4,9%, sabalansētajiem no 1,2% līdz 3,6%, savukārt aktīvajiem no 1,1% līdz 5%, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Ieguldījumu plānu sniegumu pirmajā pusgadā negatīvi ietekmēja straujais kritums fondu tirgos, ko lielā mērā veicināja bažas par Ķīnas ekonomikas izaugsmes samazināšanos, kā arī Brexit balsojuma rezultāts, turpretī gada otrajā pusgadā finanšu tirgos dominēja izteikti pozitīvs noskaņojums, ko galvenokārt noteica investoru prognozes attiecībā uz ASV ekonomikas attīstības perspektīvām.

Pērn pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 18,3% jeb 428 milj. eiro, tajā skaitā, 53,35 milj. eiro veidoja pārvaldnieku gūtā peļņa veiksmīgu ieguldījumu rezultātā. 2016. gada beigās 2. līmeņa ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls sasniedza 2,76 miljardus eiro.

2016. gada beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (48%) un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu apliecībām (37%). 51% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to fondos un 42% uz fiksēta ienākuma instrumentiem. Ieguldījumi alternatīvajos ieguldījumu fondos gada beigās veidoja 2,1% no kopējiem ieguldījumiem. Pārvaldniekiem saskatot izdevīgākas ieguldījumu iespējas ar potenciāli augstāku ienesīgumu, 2016. gadā termiņnoguldījumu īpatsvars samazinājās no 6,4% līdz 4,5%, un prasību uz pieprasījumu īpatsvars no 13,2% līdz 8,3%.

Samazinoties ieguldījumu plānu noguldījumiem kredītiestādēs, Latvijā veikto ieguldījumu apmērs, salīdzinājumā ar 2015. gada beigām samazinājās par 9% un gada beigās sasniedza 956,5 milj. eiro jeb 34,3% no kopējiem ieguldījumiem (t.sk. 467.6 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 95.4 milj. eiro – komercsabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros, 3,5 milj. eiro – akcijās, 26.5 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 6 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 356 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs). Savukārt no visiem ārvalstu ieguldījumiem 94% bija Eiropas Savienības dalībvalstu.