Pērn noslēgts lielākais laulību līgumu skaits sešu gadu laikā

2016. gadā noslēgto laulību līgumu skaits ir līdz šim lielākais pēdējo sešu gadu laikā, liecina Latvijas Zvērinātu notāru padomes (LZNP) dati.

Iespēju šādi parūpēties par savas ģimenes mantiskajām attiecībām Latvijā izvēlas arvien vairāk laulāto. 2016. gadā pie notāriem laulību līgumu noslēguši 1160 pāri.

«Sabiedrībā nostiprinās apziņa, ka arī mantiskās attiecības ir jākopj. Visbiežāk tiek slēgti laulības līgumi par mantas šķirtību, kas nozīmē, ka laulības šķiršanas gadījumā katram paliek tas, kas viņam piederējis, un otrs laulātais nevar no tā neko prasīt, pat ja ir piedalījies attiecīgās mantas iegādē. Arvien vairāk cilvēki vēršas pie notāriem, lai noslēgtu laulību līgumu arī tāpēc, ka viens no pāra ir uzņēmies lielas kredītsaistības vai uzsācis biznesu. Tādējādi parādi, kas uzņemti vai var rasties nākotnē, nevar tikt attiecināti uz abu laulāto kopīgo mantu vai to, kas iegādāts pirms laulībām,» stāsta Sandra Stīpniece, LZNP priekšsēdētāja.

Slēdzot laulības līgumu, laulātie nosaka mantisko attiecību režīmu, kas atšķiras no likumā noteiktā. Tādējādi šis līgums var būt vienīgā iespēja nodrošināties, ka viena laulātā problēmu dēļ necieš visa ģimene, atņemot tai pilnīgi visu mantu, uzsver Sandra Stīpniece.

Šodienšķirt laulību var arī pie notāra, ja laulātie par to abpusēji vienojušies un viņiem nav strīdu par mantas dalīšanu.

Arī attiecībās, kurās dažādu iemeslu laulībām vēl nav pienācis īstais laiks, ir iespējams un pat ieteicams nodrošināties, lai sevi tiesiski aizsargātu, īpaši tad, ja ir kopīgs īpašums un, piemēram, kredītsaistības tā iegādei. Šādos gadījumos ir vērts sazināties ar notāru, lai konsultētos par iespējām kļūt par nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, vai, piemēram, mantojuma līgumu noslēgšanu, testamenta sastādīšanu, nākotnes pilnvarojuma līguma sastādīšanu, laulības līguma noslēgšanu (pēdējais gan būs spēkā vien pēc laulības noslēgšanas).