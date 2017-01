Piektdaļa iedzīvotāju atbalsta pensijas vecuma radiniekus, tērējot tam 150 eiro mēnesī

Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju finansiāli atbalsta savus pensijas vecuma radiniekus, vidēji tam tērējot ap 150 eiro mēnesī.

Gandrīz 45% strādājošo cer, ka arī par viņiem pensijas vecumā parūpēsies jaunākie ģimenes locekļi, secinātas SEB bankas veiktajā aptaujā.

Saskaņā ar aptaujas datiem, 55% iedzīvotāju, kuri ir tikko pensionējušies, atzīst, ka viņiem ir ļoti grūti pielāgoties pašreizējai finanšu situācijai, jo ir krasi samazinājušies ienākumi - lielākoties pat uz pusi. Līdz ar to 42% no aptaujātajiem šajā vecuma grupā ir secinājuši, ka, vēl strādājot un saņemot regulārus ienākumus, veikt uzkrājumus vecumdienām būtu bijis tālredzīgs solis.

Saskaņā ar SEB bankas aptaujas datiem, lai arī ar katru gadu pieaug uzkrājumu veidotāju skaits, joprojām lielākā daļa iedzīvotāju pensijas vecumā ir spiesti meklēt alternatīvus ienākumu avotus. Piemēram, 77% aptaujāto plāno turpināt strādāt arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Otrā populārākā alternatīva ir atbalsts no bērniem vai citiem ģimenes locekļiem – uz to paļaujas ap 44% strādājošo. Turklāt aptaujas dati rāda, ka šobrīd par saviem pensijas vecuma radiniekiem finansiāli rūpējas 21% strādājošo, vidēji tam atvēlot ap 150 eiro mēnesī.

Diemžēl demogrāfiskās tendences Latvijā nav labvēlīgas – dzimstība saglabājas zema un atpaliek no mirstības, vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās un sabiedrības novecošanās. Tādējādi nākotnē attiecība starp strādājošo un pensijas vecuma cilvēku skaitu turpinās pasliktināties. Tas nozīmē, ka strādājošajiem būs ar saviem nodokļiem jānodrošina ienākumi lielākam skaitam pensijas vecuma cilvēku. Tas nozīmē izvēli starp mazām pensijām, augstiem nodokļiem un būtiski augstāku pensionēšanās vecumu. Lai izvairītos no situācijas, kad vecumdienās ir nepieciešams turpināt strādāt vai ir jālūdz palīdzība saviem radiniekiem, par savu finansiālo labklājību pensijas vecumā ir jārūpējas savlaicīgi, veicot uzkrājumus, skaidro SEB Dzīvības apdrošināšanas vadītāja Kristīne Lomanovska.

Turklāt, arī aptaujas dati apliecina, ka lielākā daļa iedzīvotāju (56%) tic, ka uzkrāt pensijai būtu pareizi, un šobrīd ap 25% strādājošo jau veido šādus uzkrājumus. Taču vien 14% aptaujāto dara to regulāri, vidēji mēnesī novirzot tam 49 eiro.