Plāno stiprināt Latvijas tiesībsargājošo iestāžu kapacitāti

Pēc vasaras sākumā pieteiktā Hercule III programmas projekta apstiprināšanas, ir parakstīts līgums starp Eiropas Komisiju (EK) un Finanšu ministriju (FM) kā atbildīgo iestādi par krāpšanas gadījumu koordinēšanu sadarbībā ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), informē FM.

Projekta ietvaros paredzēts veikt apmācības iestāžu darbiniekiem, kuri nodrošina Eiropas Savienības (ES) fondu finanšu interešu aizsardzību.

Pirmo reizi iespēju īstenot EK atbalstītu projektu ir saņēmis AFCOS. Tā mērķis ir nodrošināt dažādus kapacitātes stiprināšanas pasākumus iestādēm, kuras ikdienā iesaistītas nacionālajā krāpšanas apkarošanas tīklā, piemēram, Valsts policijai, Ģenerālprokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts ieņēmumu dienestam (VID), nozaru ministrijām un citām iestādēm, kuras sekmē ES fondu investīciju godīgu un atbildīgu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā.

Lai arī kopumā projekts nav apjomīgs salīdzinājumā ar citiem FM īstenotiem projektiem, tomēr tā īstenošanai būs būtiska ietekme uz turpmāko ES fondus uzraugošo un izmeklēšanas iestāžu sadarbību, kuru cenšamies restartēt pašos pamatos. Kopš AFCOS izveides 2002. gadā lielākoties tas ir funkcionējis ļoti formāli. Vēlamies veicināt praktisku sadarbību starp iesaistītajām iestādēm, jo esam vienā laivā - efektīva savstarpējā ikdienas saziņa, koordinētas preventīvās darbības un operatīva reaģēšana uz signāliem par iespējamu krāpšanos ir tas, kā varam nodrošināt ne tikai ES fondu atbilstošu ieguldīšanu mūsu ekonomikā, bet arī kopējo ES finanšu interešu aizsardzību, skaidro AFCOS vadītāja Nata Lasmane, kas ir arī šī projekta vadītāja.

Lai iespējami efektīvāk iedzīvinātu savstarpējo atbalstu un sadarbības principus, projekta ietvaros paredzēts organizēt trīs praktiskus seminārus krāpšanas apkarošanas jomā, kas notiks Rīgā. Tajos piedalīsies ne tikai pašmāju speciālisti, bet arī starptautiskie sadarbības partneri. Paredzēts, ka seminārus vadīs eksperti no sešām dalībvalstīm, tai skaitā dažādu jomu profesionāļi no Latvijas iestādēm – izmeklētāji, ministriju un aģentūru darbinieki, sociālie partneri un nozaru eksperti. Semināros uzsvars tiks likts lielākoties uz praktiskām pieredzes un zināšanu apmaiņas darbnīcām, kuras papildinās tematiskas speciālistu prezentācijas.

Atzinīgu vērtējumu un pārliecību par šādu apmācību nozīmīgumu sniedz biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktors Jānis Volberts, kas uzstāsies vienā no AFCOS organizētajiem semināriem: “Nav noslēpums, ka šobrīd darbs nav pietiekami efektīvs, lai atturētu noziedzniekus no apjomīgiem krāpniecības gadījumiem nodokļu, naudas atmazgāšanas, korupcijas un citās jomās. Tāpēc, lai uzlabotu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu kapacitāti un veicinātu sabiedrības uzticību tām, regulāras un praktiskas apmācībām ir ļoti svarīgas.” J.Volberts uzsver, ka tieši tiesībsargājošo iestāžu un izmeklēšanas darba kvalitāte ir izšķiroša tiesiskās paļāvības un iedzīvotāju aizsargātības nodrošināšanā.

Tāpēc, lai iespējami pilnveidotu darba kvalitāti, iedzīvinot jaunas idejas un pārņemot labāko praksi no citām dalībvalstīm, projekta laikā AFCOS piedāvās iespēju 11 darbiniekiem, kuri dažādās pašmāju iestādēs ikdienā nodrošina izmeklēšanas funkcijas, piedalīties praktiskā nedēļu garā mācību vizītē vai stažēties kādā no partnervalstu iestādēm Bulgārijā, Horvātijā, Lielbritānijā, Maltā, Lietuvā vai Igaunijā.

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) priekšnieks Pēteris Bauska norāda, ka policijas darbinieki vienmēr ir atvērti jaunu zināšanu, pieredzes vai izmeklēšanas taktiku apgūšanai. “Kvalitatīva un ātra noziegumu izmeklēšana ir ļoti svarīga sastāvdaļa cīņā ar krāpnieciskām darbībām, jo veiksmīga izmeklētāju darbība aptur nozieguma shēmu un likumnepaklausīgs cilvēks saņem sodu,” tā P.Bauska. Viņš papildina, ka policijas darbs vienmēr būs saistīts ar jau notikušu noziegumu sekām, tādēļ vienlīdz svarīgi ir veidot sabiedrības izpratni, sekmēt informētību un veicināt attieksmes maiņu, kas, ENAP priekšnieka ieskatā, ir vislabākais preventīvais risinājums.

Līdzīga nostāja par savstarpēju sadarbības projektu īstenošanu ir arī VID ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei: “Viens no svarīgākajiem VID uzdevumiem ir ēnu ekonomikas mazināšana, kas lielā mērā sevī ietver tieši finanšu un ekonomisko noziegumu un kontrabandas apkarošanu. Mūsu spēka struktūrvienību pieredze rāda, ka, diemžēl, noziedzīgā pasaule savās nelikumīgajās darbībās arvien aktīvāk izmanto gan robežu atvērtību, gan plašās mūsdienu informāciju tehnoloģiju un komunikācijas iespējas.” Viņa uzsver, ka šo iemeslu dēļ tiesībsargājošām iestādēm ir ļoti būtiski ne tikai sadarboties savas valsts ietvaros, bet attīstīt un paplašināt sadarbību un pieredzes apmaiņu tieši starptautiskā līmenī. “Šādi sadarbības projekti ir vēl viena lieliska iespēja stiprināt dalībvalstu spēkus un profesionālās zināšanas, lai turpmāk arvien efektīvāk un nesaudzīgāk vērstos pret noziedzīgiem nodarījumiem muitas un finanšu jomā,” tā I.Cīrule.

Hercule III programma ir paredzēta cīņai pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, kas kaitē ES kopējām finanšu interesēm. Tā pamatā ir vērsta uz EK kā OLAF, dalībvalstu kompetento iestāžu un citu Eiropas iestāžu un struktūru sadarbību. Hercule III programmā atbalstītie pasākumi ietver gan tehniskā un darbības atbalsta nodrošināšanu dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm cīņā pret robežu nelegālu šķērsošanu un kontrabandu, gan profesionālās apmācības pasākumus.

FM kā AFCOS Latvija ir apstiprināts projekts “Strengthening the capacity for the institutions involved in the AFCOS network to set up and identify the strategic and control tools for the fight against fraud and corruption” ar īstenošanas termiņu līdz 2018. gada 31. martam par kopējo summu 108 257,79 eiro, no kuriem 49,40%jeb 53 480,76 eiro ir EK piešķirts grants, bet pārējo summu 54 777,03 eiro finansē no FM 2017. gada budžeta AFCOS darbības nodrošināšanai.