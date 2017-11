Precizēta: Valsts kapitālsabiedrību kopējie ieņēmumi pērn sasniedza 3,26 miljardus eiro

Kopumā valstij pilnībā pieder 65 kapitālsabiedrības, kā arī dažos uzņēmumos valstij pieder daļas. Vilks sacīja, ka laiku pa laikam tiek atsavinātas valstij piederošās daļas tajās sabiedrībās, kuras nepilda valstiski svarīgus stratēģiskus mērķus. Kā piemēru PKC direktors minēja valstij piederošo daļu AS Latvijas kuģniecība atsavināšanu.

Vilks informēja, ka valsts kapitālsabiedrību aktīvi ik gadu aug un pagājušajā gadā tie veidoja 8,73 miljardus eiro, savukārt uzņēmumu ieņēmumi pērn bijuši 3,26 miljardi eiro. Pašu kapitāla atdeve pērn bijusi pozitīva - 14,9%, kas PKC vadītāja vērtējumā ir pozitīvi, ņemot vērā, ka daļai valsts kapitālsabiedrību nav komerciālu mērķu. Kopumā valsts kapitālsabiedrībās tiek nodarbināti vairāk nekā 50 000 cilvēku.

Lielākos ieņēmumus nodrošina tādas valsts kapitālsabiedrības kā AS Latvenergo, AS Latvijas Valsts meži, kā arī valstij daļēji piederošās telekomunikāciju kompānijas SIA Latvijas Mobilais telefons un SIA Lattelecom. Turpretī negatīvus rezultātus uzrāda kompānijas, kas nodarbojas ar problemātiskajiem aktīviem - AS Reverta un SIA Hiponia.

Pēc Vilka teiktā, patlaban norit aktīvs darbs pie valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa stratēģiju izstrādes. Līdz šim ir apstiprinātas 40 stratēģijas, bet desmit kapitālsabiedrību stratēģijas vēl ir tapšanas stadijā.

Domājot par valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa stratēģijām, Vilks uzsvēra, ka ir svarīgi nodrošināt nemainīgu dividenžu izmaksas politiku, lai uzņēmumi savu darbību varētu plānot ilgtermiņā. Tiesa, šā gada septembrī PKC aptaujāja valsts kapitālsabiedrību pārstāvjus un lielākā daļa atzina, ka esošais dividenžu izmaksas regulējums ļauj uzņēmumiem plānot savu darbību ilgtermiņā.

Šodien Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) rīko konferenci labas pārvaldības veicināšanai publiskajās kapitālsabiedrībās, atskatoties uz paveikto reformas īstenošanā, identificējot vēl darāmo kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības uzlabošanā un novērtējot pagājušā gadā sasniegto.

PKC norādīja, ka ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi kopš uzsākta publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības reforma, nedaudz vairāk kā divi gadi kopš PKC uzticēti koordinācijas institūcijas uzdevumi un atbildība, kā arī vairāk nekā gads kopš Latvija iestājusies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), turpinot pilnveidot valsts aktīvu pārvaldību atbilstoši attīstīto valstu atzītajai korporatīvās pārvaldības praksei.



