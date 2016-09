Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) uzskata, ka, vēl vairāk palielinot finansējumu veselības aprūpei nākamajā gadā, var tikt radīti draudi nākamā gada valsts budžetam.

Premjers šodien Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē izteica aicinājumu netraumēt nākamā gada budžetu. Ja mēs sagrausim šo budžetu, mēs netiksim tālāk, teica Kučinskis.

Viņš informēja, ka 21.septembrī tiks prezentēts Veselības ministrijas sagatavotais veselības aprūpes finansēšanas modelis un būtu nepieciešams sarīkot vēl vienu NTSP sēdi, kurā varētu diskutēt par modeli un finansējuma nepieciešamību, kā arī veidiem, kā gūt papildu ieņēmumus veselības aprūpes nozarei. Turklāt brīdī, kad ministrija prezentēs savu piedāvājumu, viņš vēlētos sagaidīt arī alternatīvus piedāvājumus no sociālajiem partneriem.

Turklāt patlaban neesot iespējams atņemt finansējumu iekšlietu sistēmai un reformām izglītības sistēmā. Vienlaikus Kučinskis pauda, ka ir nepieciešams vienoties, ka finansējums veselības aprūpei tiek iekļauts diskusijās par vidēja termiņa nodokļu stratēģiju.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājs Valdis Keris NTSP sēdes laikā vērsa uzmanību, ka cilvēku zaudēšana ir pielīdzināma valsts drošības apdraudējumam un viens no iemesliem ir sliktā situācija veselības aprūpes sistēmā, kas nesaņem pienācīgu finansējumu no valsts budžeta. Viņš atgādināja, ka saskaņā ar Pasaules Bankas ieteikumu 2020.gadā veselības aprūpei no valsts budžeta būtu jāsaņem ap 5% no iekšzemes kopprodukta.

Lai gan valdības attieksme pret veselības aprūpi pēdējā laikā esot uzlabojusies, joprojām ir darīšana ar dažādiem mītiem, pauda Keris. Viens no tiem esot, ka veselības aprūpe nav pietiekami efektīva, tāpēc tajā nav vērts ieguldīt līdzekļus. Cits mīts esot, ka nav naudas. Viņaprāt, līdzekļu apjoms ir pietiekams, taču viss ir atkarīgs no prioritātēm.

Nākamajā gadā veselības aprūpes sistēmai no valsts budžeta būtu nepieciešami vēl 20 miljoni eiro, un Kera ieskatā šī summa ir atrodama.

Tikmēr Kučinskis lūdza sociālos partnerus nespiest no viņa ārā solījumus, ko viņš nevar izpildīt.

Kučinska priekšlikumu par atsevišķu NTSP sēdi Keris atzina par konstruktīvu.