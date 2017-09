Rietumu FinTech Club – satikšanās vieta finanšu tehnoloģiju nozares ekspertiem

Finanšu tehnoloģijas (fintech) tiek pamatoti uzskatītas par vienu no daudzsološākajām startup nozarēm, kas izaicina un arī jau tuvākajā nākotnē mainīs tradicionālo banku sistēmu. Tāpēc Rietumu Banka sadarbībā ar Latvijas Start-up uzņēmumu asociāciju ‘Startin.LV’ jau otro gadu rīko Rietumu FinTech Club diskusijas. Tās ir slēgtas un neformālas tikšanās fintech nozares un banku ekspertiem.

21. septembrī Rīgā notiks jau ceturtā Rietumu FinTech Club diskusija. Šoreiz izvēlēta vēl iepriekš neapskatīta tēma “Pieejas maiņa, izmantojot finanšu tehnoloģijas, tradicionālajam biznesa modelim telekomunikāciju, aviopārvadājumu un mazumtirdzniecības nozarē”.

“Latvijas fintech vidē šobrīd lielākoties eksistē tādi biznesi, kuru attīstību ir virzījis tirgus pieprasījums - P2P aizdevumu platformas, datu analīze potenciālajiem kredītņēmējiem, mikromaksājumi par autostāvvietu un biļetēm, kā arī dažādi risinājumi mazumtirdzniecībai. Esam priecīgi, ka šoreiz ekspertu diskusijai pievienosies viena no lielākajām reģiona mazumtirdzniecības ķēdēm un lielākā aviokompānija. Vēlamies dzirdēt uzņēmumu pārstāvju viedokļus par to, kā tehnoloģijas mainīs viņu darba ikdienu – kas būs ieguvumi un zaudējumi. Vai ir kādas jomas, kur tehnoloģijas var palīdzēt korporācijām? Vai ir kādas iespējas sadarboties? Par to spriedīsim šajā kluba diskusijā,” saka Jevgēnijs Djugajevs, Rietumu Bankas vecākais viceprezidents un valdes loceklis.

Iepriekšējā Rietumu FinTech Club biedru tikšanās notika 2017. gada pavasarī, pulcējot ap 60 finanšu jomas ekspertus un dažādu starptautisko uzņēmumu vadītājus. Pasākuma galvenais viesis bija ‘Revolut’ biznesa attīstītājs Andrius Biceika. ‘Revolut’ tiek uzskatīts par vienu no veiksmīgākajiem 21. gadsimta startup uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē. Tas tikko paziņoja arī par ienākšanu Latvijas tirgū, metot izaicinājumu bankām šeit (http://www.labsoflatvia.com/lv/zinas/finansu-tehnologiju-jaunuznemums-revolut-uzsak-darbu-latvija) A. Biceika toreiz kluba viesus iepazīstināja ar savu redzējumu par jaunākajām tendencēm un 21. gadsimta pārmaiņām FinTech pasaulē. Pēc uzrunas notika diskusija, kurā piedalījās daudzsološāko Latvijas fintech startup uzņēmumu - ‘Mtrx’, ‘Nordigen’ un ‘Swipe’ - pārstāvji. Diskusiju vadīja finanšu nozares eksperts un tagad arī startup uzņēmuma ‘Indexo’ vadītājs Toms Kreicbergs (http://rietumufintech.com/blog/brexit-an-opportunity-for-small-countries-to-attract-large-fintech-companies)

Arī pērn nozares eksperti pulcējās vienuviet, lai diskutētu par aktualitātēm fintech nozarē. 2016. gada vasarā Rietumu FinTech Club īpašais viesis bija Lauris Liepa no uzņēmuma ‘Cobalt’, iepazīstinot tikšanās dalībniekus ar alternatīvo finanšu modeļu tiesisko regulējumu. Paneļdiskusijas moderatora loma bija uzticēta ‘Startin.lv’ pārstāvim, bijušajam ekonomikas ministram Danielam Pavļutam. Diskusijā piedalījās arī Mārtiņš Bērziņš (‘Monea’), Mārtiņš Šulte (‘Mintos’) un Dina Buse, kā arī Rietumu Bankas valdes locekļi Renāts Lokomets un J. Djugajevs.

Pirmā Rietumu FinTech Club diskusija pirms gada bija veltīta tēmai “Fintech startup uzņēmumu veidošana Baltijas valstīs”. Paneļdiskusijas laikā eksperti sprieda par Baltijas valstu iespējām kļūt par finanšu tehnoloģiju projektu centru. Diskusiju vadīja startup uzņēmuma ‘Sellfy’ pārstāvis Māris Daģis. Ar saviem novērojumiem dalījās arī Rietumu bankas viceprezidenti Renāts Lokomets un J. Djugajevs, procesinga centra DECTA pārstāve Santa Krišbauma, finanšu tehnoloģiju startup uzņēmuma ‘Twino’ pārstāvis Jevgēņijs Kazaņins, kā arī uzņēmuma ‘Mobilly’ pārstāvis Uldis Pabērzis.

Rietumu FinTech Club ir slēgts pasākums, kur var piedalīties tikai šī kluba biedri. Dalība klubā ir bezmaksas. Par kluba biedru var kļūt, uzrakstot vēlmi un pamatojumu uz e-pasta adresi info@startin.lv ar norādi: “Rietumu FinTech Club Membership”. Vairāk informācijas par Rietumu Fintech Club: http://rietumufintech.com/