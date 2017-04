Rosina indeksācijas pieaugumu pensionāriem ar lielu darba stāžu

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sagatavojusi izmaiņas pensiju likumā, no nākamā gada paredzot pensiju pieaugumu atsevišķām pensionāru grupām, informē Saeimas Preses dienests.

Deputāti piedāvā palielināt indeksāciju pensionāriem ar lielu darba stāžu, kā arī lielākas piemaksas senioriem, kuri pensionējušies līdz sociālās apdrošināšanas sistēmas ieviešanai 1996.gadā.

Lielāks atbalsts pensionāriem ar lielu darba stāžu un tiem, kuri pensionējušies vēl pirms sociālās apdrošināšanas sistēmas ieviešanas, pensiju jomā ir prioritāte. Tā varam palīdzēt gados visvecākajiem pensionāriem, kuri strādājuši ilgus darba gadus un lielāko daļu stāža nopelnījuši vēl tajos laikos, kad katra individuālais ieguldījums savas nākotnes pensijas apmērā vēl netika novērtēts. Šis likumprojekts sagatavots komisijas izveidotajā darba grupā ciešā sadarbībā ar atbildīgo ministriju un senioru intereses pārstāvošajām organizācijām. Pēc atzinumu saņemšanas no Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas plānojam iesniegt to izskatīšanai Saeimā, norāda Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Lai uzlabotu situāciju pensionāriem ar lielu darba stāžu, atsevišķām pensionāru grupām paredzēts piemērot lielāku iemaksu algas pieauguma koeficientu. 2017.gadā pensijas tiek pārskatītas, ņemot vērā inflācijas pieaugumu, kā arī 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma.

Sagatavotais likumprojekts paredz personām ar 40 gadu apdrošināšanas stāžu un vairāk pašreizējo 50 procentu vietā piemērot 70 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu pieauguma valstī. Savukārt līdz 60 procentiem to paredzēts palielināt personām ar darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem. Neatkarīgi no uzkrātā stāža 60 procenti no iemaksu algu pieauguma tiks ņemti par pamatu, indeksējot pensijas arī senioriem, kuri strādājuši kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos.

Likumprojekts paredz arīdzan palielināt piemaksu pie pensijas personām, kuras pensionējušās līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksu šai senioru grupai plānots palielināt no 1 līdz 1,5 eiro par katru darba stāža gadu. Tādējādi par katru stāžu gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, piemaksa palielināsies par 0,5 eiro.

Izmaiņas pensiju indeksācijas kārtībā no sociālās apdrošināšanas budžeta 2018.gadā papildus prasīs 3,2 miljonus eiro, bet 2019.gadā – 16,1 miljonu eiro. Savukārt piemaksu palielināšanai valsts pamatbudžetā 2018.gadā papildus nepieciešami 27,8 miljonu eiro, bet 2019.gadā – 26,5 miljoni eiro, paredz Labklājības ministrija.

Plānots, ka izmaiņas likumā Par valsts pensijām būs spēkā no 2018.gada 1.janvāra.