Šā gada ienesīgākās Standard&Poor’s 500 akcijas

TOP 10: Pasaules valstis, kurās ir augstākā iedzīvotāju labklājība

10

Publicēts jaunākais Better Life Index, ko veidojusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD. Indeksā iekļautas 35 OECD valstis, kā arī Krievija, Brazīlija un...