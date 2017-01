SEB banka 10. februārī uzsāks pāreju uz jauno IT un klientu apkalpošanas sistēmu

Pēc vairāk nekā 3 gadu darba no šā gada 10. līdz 12. februārim SEB banka veiks pāreju uz jauno IT un klientu apkalpošanas sistēmu, informē bankas pārstāvji.

Sistēmas maiņa tiek veikta ar mērķi stiprināt SEB bankas IT un digitālo risinājumu attīstību un nodrošināt vienotu IT sistēmu SEB grupas bankām visā Baltijā. Bankas klientiem būs jauna internetbanka.

No 1. februāra klientiem būs pieejama detalizēta informācija par to, kādi būs bankas darbības ierobežojumi no 10. līdz 12. februārim, kad norisināsies pāreja uz jauno sistēmu.

SEB bankas vadītāja Ieva Tetere: «Jau laikā, kad mēs kā banka gatavojām bankas IT sistēmu pārejai uz eiro, paralēli veicām analīzes procesu par jaunas IT un klientu apkalpošanas sistēmas ieviešanu. Pēdējo reizi SEB banka savu pamatsistēmu mainīja 2000. gadā. Jaunās sistēmas ieviešanā cieši strādājam ar kolēģiem Igaunijā un Lietuvā, jo par pamatu izmantosim sistēmu, kas funkcionē SEB bankā Igaunijā. Tas ir komplicēts projekts, kura laikā dažādos projekta etapos esam piesaistījuši arī ārējos ekspertus. Kopā pārejas laikā uz jauno IT sistēmu tiks nomainītas vairāk nekā 10 dažādas klientu apkalpošanas un iekšējo procesu uzskaites sistēmas. Līdz pat februāra vidum plānojam uzrunāt vairāk nekā 600 000 klientu par dažādām ar pakalpojumiem saistītām izmaiņām vai pakalpojumu pieejamību. Pēc 1. februāra nodrošināsim informāciju par bankas pakalpojumu ierobežojumiem sistēmas nomaiņas nedēļas nogalē, lai klienti var laicīgi plānot savus maksājumus vai pirkumus.»