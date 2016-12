SIA LNK varēs atpirkt AS Latvijas tilti akcijas

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ( FKTK) padome šodien sniedza atļauju SIA LNK (Latvijas Novitātes Komplekss) izteikt AS Latvijas tilti galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, informē FKTK.

Vienas akcijas cena galīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta 8,81 eiro apmērā.

Tā kā SIA LNK pieder 95.03% no mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, un ārkārtas akcionāru sapulcē (05.12.2016.) bija vienīgais akcionārs, kas balsoja par AS Latvijas tilti izslēgšanu no regulētā tirgus – tā ir tiesīga izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas ietver arī obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu.

Atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai paredzēts 30 kalendāro dienu termiņš.

Pēc akciju atpirkšanas un AS Latvijas tilti akciju izslēgšanas no regulētā tirgus, uzņēmums turpinās darbību saskaņā ar apstiprināto stratēģiju. Piedāvājums neietekmēs AS Latvijas tilti turpmāko darbību un nodarbinātības politiku, stratēģiskus plānus, darba vietu skaitu, norāda uzņēmums.