Šogad turpināsies aktivitāte apvienošanās un pārņemšanas darījumu tirgū

Atšķirībā no 2015.gada, kad Latvijas apvienošanās un pārņemšanas (M&A) darījumu tirgū vērā ņemama aktivitāte sākās tikai pavasarī, pērn tā visa gada garumā bija salīdzinoši vienmērīga, jaunākajā Murinus Advisers apskatā norāda uzņēmuma eksperti.

Kopumā publiski izziņoti tika aptuveni 50 darījumi - aptuveni tikpat, cik gadu iepriekš. Augstākā darījumu aktivitāte gada garumā acīmredzami koncentrējās trīs nozarēs. Veselības aprūpes sektorā biržā kotētais farmācijas uzņēmums Olainfarm AS kļuva par gada darbīgāko pircēju, iegādājoties četrus uzņēmumus, tostarp organiskās kosmētikas un medicīnas piederumu ražotājus, kā arī privātu medicīnas klīniku.

Pēdējais no tiem - Klīnika DiaMed SIA - vienlaikus bija arī viena no gada ievērojamākajām privātā kapitāla ieguldījumu realizācijām; 74,98% uzņēmuma kapitāla daļu Olainfarm AS iegādājās no Eko Investors pārvaldītā Otrā Eko Fonda.

Papildus šiem darījumiem, vairāki briļļu, lēcu un optometrijas instrumentu tirgotāja Optometrijas Centrs SIA vadības komandas dalībnieki iegādājās uzņēmuma kontrolpaketi darījumā, ko finansēt palīdzēja mezanīna kapitāla fonds BPM Capital, kas iegulda Baltijas valstīs un Polijā.

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas sektors izpelnījās lielu Lietuvas nozares spēlētāju interesi.

Augustā Civinity Group, kam jau piederēja Jūrmalas Namsaimnieks SIA, iegādājās Hausmaster AS un Home Master SIA, bet septembrī savu portfeli papildināja arī ar RBSSKALS Serviss SIA.

Savukārt cita Lietuvas nekustamo īpašuma apsaimniekotāju grupa City Service SE pārņēma Latio Namsaimnieks SIA. Enerģētikas sektors, visticamāk, pieredzēja aizvadītā gada dārgāko darījumu - infrastruktūras investīciju fonds Marguerite Fund ārpusbiržas darījumā iegādājās 28,97% dabasgāzes piegādātāja Latvijas Gāze AS akciju no vācu uzņēmuma Uniper Ruhrgas International GmbH. Iespējamā darījuma summa tiek lēsta robežās starp 115 un 220 miljoniem eiro.

Cits vācu uzņēmums KlasmannDeilmann GmbH pārpirka trīs latviešu biomasas ražotājus, igauņu Eesti Energia AS kļuva par vienīgo Valkas elektrības un siltuma koģenerācijas stacijas īpašnieku, izpērkot Valkas novada domei piederošos 10,00% kapitāla daļu, bet konsultāciju uzņēmumu Prudentia Energy Markets SIA iegādājās tā ilglaicīgs darbinieks Andžs Melderis.

Vairāki Latvijas uzņēmumi aizvadītajā gadā paplašināja darbību, iegādājoties uzņēmumus ārzemēs. Piena pārstrādes uzņēmumu grupa Food Union turpināja apgūt ārvalstu saldējuma tirgus, nopērkot Norvēģijas Isbjorn Is un 70,00% kapitāla daļu Rumānijas Alpin57lux.

Olainfarm AS iegādājās Baltkrievijas dabisko medikamentu ražotāju NPK Biotest. Baltijas lielākā alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju grupa Amber Beverage Group SIA iegādājās ievērojamu mazākuma daļu tekilas ražotnē Meksikā.

Informācijas tehnoloģiju konsultāciju uzņēmums Digital Mind AS uzsāka darbību Igaunijā, iegādājoties ar uzņēmumu satura vadības programmatūras izplatīšanu un uzturēšanu saistītus aktīvus no Nortal AB, bet Karšu Izdevniecība Jāņa Sēta SIA nopirka Somijas tūrisma karšu līdera eCity Ab Oy kontrolpaketi. Divi vērā ņemami darījumi ar Latvijas uzņēmumu iesaisti notika ārpus Latvijas teritorijas. Krievijas riska kapitāla fonds Flint Capital par vienu miljonu eiro izpirka neatklātam privātam investoram piederošo daļu interneta patēriņa kredītu aizdevējā Creamfinance, tā palielinot savu ieguldījumu uzņēmumā līdz sešiem miljoniem eiro.

Savukārt Valmieras Stikla Šķiedra AS pārdeva 33,00% sava ASV meitas uzņēmuma Valmiera Glass USA Corp. kapitāla daļu Vācijas P-D Management Industries-Technologies GmbH par aptuveni 1,20 miljoniem eiro.

Nevajadzētu aizmirst arī par izziņoto Nordea un DNB banku apvienošanos Baltijā, kurā iesaistītas arī to Latvijas filiāles, un kuru paredzēts pabeigt 2017.gadā. Gaidāms, ka 2016.gada darījumi kalpos par stabilu pamatu M&A tirgus aktivitātei arī jaunajā gadā.

Virkne iespējamu darījumu, pie kuriem jau tiek strādāts vai kuri tiks uzsākti tuvākajā laikā, arī 2017.gadā padarīs sekošanu Latvijas M&A notikumiem par interesantu nodarbi.