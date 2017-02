Sonocase startē igauņu platformā Funderbeam Markets

Līdzās pūļa finansējuma platformām aktīvāk attīstīties sākušas arī kolektīvās investēšanas platformas, kurās investoriem iespējams iegādāties nelielu daļu uzņēmuma kapitāldaļu, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Viena no tādām platformām ir igauņu Funderbeam Markets, kas ir primārais un sekundārais tirgus agrīnā posma startup uzņēmumu investīcijām. Tas ļauj investoriem no dažādām pasaules vietām viegli apvienoties, lai palīdzētu startup uzņēmumiem vairot to kapitālu. «To piedāvā vairākas kompānijas, bet mēs atšķiramies ar to, ka investori var tirgot savas investīcijas tiešsaistes pēcpārdošanas tirgū, izmantojot digitālos žetonus. Kad investīcija ir veikta, investori var pārdot savas daļas citiem investoriem platformā. Pamatā šodien, ieguldot jaunuzņēmumos, investori ir saistīti ar savu lēmumu uz diezgan ilgu laiku, kurā ar savu ieguldījumu neko nevar iesākt. Ja kompānijai labi klājas, kāds no investoriem varētu gribēt pārdot savas kapitāldaļas. Protams, tas nebūs tik vērtīgi kā brīdī, kad kompānija tiek pārdota, taču varbūt cilvēkam nauda vajadzīga agrāk. Protams, kā jau jebkurā tirgū, vajadzīgs kāds, kurš vēlas pārdot, un kāds, kurš vēlas pirkt,» skaidro Mads Emīls Dalsgārds (Mads Emil Dalsgaard), Funderbeam mārketinga vadītājs.

Pirmais Latvijas uzņēmums, kas uzsācis investīciju piesaistīšanas kampaņu Baltijas kolektīvās investēšanas platformā Funderbeam, ir SIA Sonocase, kas izstrādā mobilos audio aksesuārus Ampple. Kampaņas mērķis ir 75 tūkst. eiro, kas nepieciešami iPad planšetdatoru aksesuāra Ampple prototipēšanas pabeigšanai. «Par Ampple ir interese no Amerikas mazumtirgotājiem, un, pirms esam ieguvuši pirmos pasūtījumus no tiem, mums jāatrāda pēdējā produkta iterācija. Mums ir produkti, kas drukāti uz 3D printeriem, bet vajadzīgs normāls, pabeigts produkts, lai iegūtu pirmos nopietnos pasūtījumus. Tam mums vajadzīgs vēl nedaudz pirmssēklas naudas. Šim nolūkam izvēlējāmies Funderbeam,» saka Viesturs Sosārs, SIA Sonocase vadītājs.

