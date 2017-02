Bankas grib un redz iespēju finansēt ražotājus, un uzņēmumiem ir spējas aizņemties, taču šī iespēja netiek pietiekami izmantota, norāda AS Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītāja Ieva Vīgante.

Latvijas pārtikas ražotāji investīcijas veic un kļūst efektīvāki, un papildus investīcijām varētu aizņemties vēl vismaz 150 miljonus eiro, viņa uzsvēra.

I. Vīgante skaidro, ka viena no galvenajām nozarēm, kas pērn veidoja ap 13% no kopējā IKP apgrozījuma, ir apstrādes rūpniecības nozare. Kopumā tajā ir 16000 uzņēmumu un nozares apgrozījums veido 5,9 miljardus eiro. Pārtikas un dzērienu ražošanas nozare ir otra lielākā apstrādes rūpniecības nozare (veido 24%) aiz kokrūpniecības (30%). Tajā nodarbināti aptuveni 20% no visā apstrādes rūpniecībā strādājošo skaita.

Kaut arī kopējā nozares aizņemšanās kapacitāte ir līdz pat pusmiljardam eiro, tikai 25% nozares uzņēmumiem ir pozitīva operatīvā peļņa un tas ierobežo uzņēmumu iespējas saņemt finansējumu nepieciešamajai izaugsmei, skaidro I. Vīgante.