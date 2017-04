Talsu mežrūpniecības akcijas izslēdz no biržas

Nasdaq Riga pieņēmusi lēmumu apstiprināt AS Talsu mežrūpniecība pieteikumu 230 000 uzrādītāju akciju (izslēgšanai no Baltijas Otrā saraksta, par pēdējo kotācijas dienu nosakot 2017.gada 24.aprīli, liecina paziņojums biržā. AS Talsu...