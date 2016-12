Tuvojoties gada noslēgumam un ilgi gaidītajam svētku laikam, iedzīvotāju vidū manāms pozitīvs noskaņojums, liecina jaunākais Baltic International Bank Latvijas barometra pētījums.

Salīdzinot ar oktobri, par trīs punktiem uzlabojies iedzīvotāju nākotnes prognožu vērtējums, tāpat optimistiskas pārmaiņas jaušamas gan tagadnes, gan kopējā noskaņojuma vērtējumos, kas pakāpušies par diviem indeksa punktiem.

Pētījuma mainīgās daļas ietvaros novembrī tika noskaidrots arī iedzīvotāju viedoklis par to, cik Latvijai veiksmīgs bijis 2016. gads, kuri ir lielākie Latvijas sasniegumi šajā gadā, kurās jomās iedzīvotāji personīgajā dzīvē ir izjutuši lielākos panākumus, kā arī izteiktas prognozes par gaidāmo – 2017. gadu. Pētījuma otrās daļas rezultāti kopā ar ekspertu komentāriem tiks publiskoti 27. decembrī.

Pagājušajā mēnesī iedzīvotāju kritika bija nesaudzīga teju visās pozīcijās, tomēr lielākais kritums bija vērojams Latvijas ekonomiskā stāvokļa (-9 punkti) un kopējās situācijas attīstības vērtējumos (-18 punkti). Šajā mēnesī, iedzīvotāju noskaņojumam būtiski mainoties, kopējās situācijas vērtējums uzlabojies par astoņiem indeksa punktiem (no -33 līdz -25), tāpat optimistisks kāpums vērojams arī Latvijas ekonomiskā stāvokļa izmaiņu vērtējumā, kas pieaudzis no -29 līdz -23 indeksa punktiem.

Kā liecina pētījuma rezultāti, pozitīvs novērtējums vērojams ne tikai valsts ekonomiskā stāvokļa, bet arī ģimeņu materiālā stāvokļa prognozēs. Aizvadītajā mēnesī tas bija pakāpies par vienu indeksa punktu, un šomēnes tas pieaudzis nu jau par diviem indeksa punktiem - no +4 līdz +6.

Neskatoties uz optimistiskām izmaiņām, darba izredžu vērtējums iedzīvotāju vidū tomēr guvis kritisku novērtējumu. Kā liecina dati, iedzīvotāji gana pesimistiski raugās uz iespējām atrast labu darbu, turklāt šomēnes šīs bažas tikai palielinājušās, vērtējumam noslīdot no -38 līdz -42 punktiem.

Baltic International Bank Latvijas barometrs ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.