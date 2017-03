Uzņēmumu varēs reģistrēt jebkurā UR nodaļā

Uzņēmumu reģistrācija vairs nebūs piesaistīta konkrētai ģeogrāfiskai vietai un to varēs veikt jebkurā Uzņēmumu reģistra (UR) nodaļā. Arī dokumentus varēs iesniegt neatkarīgi no uzņēmuma juridiskās adreses. To paredz grozījumi likumā Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, ko ceturtdien, 23.martā, Saeima pieņēma trešajā galīgajā lasījumā.

UR plāno pāriet uz lietu vešanu elektroniskā formā un pilnībā digitalizēt UR arhīvā esošos dokumentus. Ņemot vērā, ka tehniskie pārkārtojumi prasa laiku un resursus, plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā 2018.gada 1.jūlijā.

UR ziņas savos reģistros būs tiesīgs aktualizēt, pamatojoties uz citu valsts iestāžu sniegto un datu bāzēs esošo informāciju. Tādējādi ziņas, kas būs iegūstamas no, piemēram, Iedzīvotāju reģistra vai Valsts adrešu reģistra, vairs netiks pieprasītas no personas.

Patlaban uzņēmumu reģistrācija un dokumentu iesniegšana ir piesaistīta konkrētai UR nodaļai, kas liedz uzņēmējiem formalitātes kārtot tajā pilsētā, kura tiem ir ērtāk pieejama. Vienlaikus jau patlaban ir iespēja reģistrācijas dokumentus iesniegt elektroniski, neapmeklējot iestādi klātienē.

Likuma grozījumi paredz atteikties no UR veidlapu un reģistrācijas apliecību apstiprināšanas valdībā. Šāds solis novērsīs nesamērīgu resursu patēriņu, aktualizējot UR veidlapas, kā arī izvairīties no novecojušām veidlapām, jo to aktualizācija aizņem ievērojamu laiku.

Patlaban UR vestajos reģistros iesniedzamo veidlapu paraugu saturu un dizainu nosaka 15 dažādi Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem apstiprinātas 114 pieteikumu veidlapas, skaidro likumprojekta autori.

Lai vienkāršotu procedūras un taupītu resursus, UR vairs nepieņems atsevišķu lēmumu gadījumos, kad tas izriet no Valsts ieņēmumu dienesta pieņemta lēmuma (VID). Piemēram, ja VID ir lēmis par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu un nodod šīs ziņas UR, reģistrs par to vairs nepieņems atsevišķu lēmumu.

Likumprojekts paredz UR pienākumu savā mājaslapā bez maksas publicēt informāciju par biedrību un nodibinājumu darbības jomām. Plānots, ka tā būs pieejama no 2017.gada 1.jūlija.

Jaunais tiesiskais regulējums uzlabos un vienkāršos dokumentu apriti Uzņēmumu reģistrā, kā arī atvieglos formalitāšu kārtošanu reģistra klientiem.