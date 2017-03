Uzņēmumus kreditē krietni aktīvāk

Aizvadītajā gadā jaunajos kredītos uzņēmumiem bankas izsniegušas 1,7 miljardus eiro, un kā liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas dati, tas ir par trešdaļu vairāk nekā gadu iepriekš; banku piemērotās likmes ievērojami atšķiras, piektdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Kopējais banku kredītportfelis gada nogalē sasniedzis 7,44 miljardus eiro. Banku iecienītākās nozares ir līdzīgas – nekustamie īpašumi, tirdzniecība un ražošana, taču kredītiestāžu pārstāvji atzīst, ka atsevišķās nozarēs vērojamas problēmas, kas neļauj saņemt aizdevumu attīstībai.

Banku pārstāvji stāsta, ka var vērot vairāku nozaru uzņēmumu finansiālās situācijas uzlabošanos, kā rezultātā audzis aizdevumu apjoms, tomēr atsevišķās nozarēs aizvien iet smagi.

Vērtējot parakstīto kredītu apjomu uzņēmumiem, pirmo reizi pēckrīzes periodā AS Swedbank ir pozitīvs pieaugums uzņēmumu kredītportfelī – aptuveni 5%, turklāt lielākais portfeļa pieaugums vērojams lauksaimniecībā, ražošanā, transporta un nekustamā īpašuma nozarēs, stāsta AS Swedbank vadītājs Latvijā Reinis Rubenis. Kopējais no jauna izsniegtā finansējuma apjoms 2016.gadā bankai sasniedza 537 miljonus eiro. Jauno Swedbank finansējumu pērn saņēma vairāk nekā 3000 uzņēmumi, kas ir nedaudz virs 10% no visu Latvijas kredītspējīgo uzņēmumu skaita. Visvairāk kreditēti tieši mazie uzņēmumi – gandrīz 2000. Savukārt AS Citadele banka pērn uzņēmumiem piešķīrusi kredītus 155 miljonu eiro apmērā. Gada laikā piešķirto kredītu apjoms šajā segmentā, salīdzinot ar 2015. gadu, ir audzis par 19%, un lielākais aizdevumu skaits izsniegts klientiem, kas darbojas lauksaimniecības nozarē, skaidro bankas vadītājs Guntis Beļavskis.





