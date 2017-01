Tikai katrs trešais pensiju 2. līmeņa dalībnieks uztver šos uzkrājumus kā savu naudu un ar tiem nākotnē rēķinās, liecina Swedbank veiktā iedzīvotāju aptauja.

Turklāt tikai 6% iedzīvotāju regulāri seko līdzi uzkrāto līdzekļu apjoma izmaiņām. Taču lielākā daļa jeb 61% iedzīvotāju uzkrājumus pensiju 2. līmenī neuztver kā savu naudu. No tiem 35% kopumā neuzticas pensiju sistēmas ilgtspējai nākotnē, 18% neuzskata to par savu naudu, jo saņems to tikai pensionējoties, bet 8% pat nezina, kura banka pārvalda iemaksas un cik daudz līdzekļu uzkrāts. Jāatzīmē, ka pēdējo 5 gadu laikā ir audzis to iedzīvotāju skaits, kas uzkrājumus pensiju 2. līmenī neuztver kā savu naudu (pieaugums par 5 procentpunktiem).

«Iedzīvotāju aptauja rāda, ka pēdējo gadu laikā iedzīvotāju attieksme pret pensiju 2. līmeni ir duāla – trešdaļa šos uzkrājumus uztver kā savus, bet vienlaikus ir 35% cilvēku, kuri pensiju sistēmai neuzticas. Protams, mūs priecē, ka divas trešdaļas respondentu novērtē savas bankas piedāvājumu pensiju 2. līmeņa pārvaldīšanā, kas nozīmē - pārvaldnieki ilgtermiņā ir spējuši radīt cilvēkos uzticību un drošības sajūtu. Vēlos uzsvērt – jau šobrīd pensiju 2.līmenī izveidotie uzkrājumi ir reāla nauda, kam būs nozīmīga loma ikviena cilvēka pensijas gados, pat ja tie šķiet vēl aiz kalniem,» norāda Kristaps Kopštāls, Swedbank Pensiju un investīciju atbalsta daļas produktu līnijas vadītājs.

Pētījums liecina, ka starp nozīmīgākajiem kritērijiem pensiju 2. līmeņa pārvaldnieka izvēlē dominē uzticēšanās savas bankas piedāvājumam (61% aptaujāto). Tam seko pārvaldnieka drošība un uzticamība (17%), kā arī prognozētais peļņas līmenis (9%). Taču ceturtdaļa (26%) aptaujāto neslēpj – viņi vispār neiedziļinās pensiju 2. līmeņa pārvaldnieku piedāvājumā pēc būtības, bet vēl 5% norāda, ka viņiem nav svarīgi, kas pārvalda viņu pensiju 2. līmeņa uzkrājumus.

Kam būtu jāpievērš uzmanība, izvēloties pensiju 2. līmeņa pārvaldnieku?

Pārvaldnieka spējai nodrošināt pozitīvu pensijas kapitāla dinamiku ilgtermiņā. Portālā manapensija.lv ikviens var salīdzināt dažādu pensijas pārvaldnieku ienesīguma datus ne vien šobrīd, bet arī pirms mēneša, aizvadītajā gadā un vēl agrāk.