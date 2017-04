Valsts parāda īpatsvars no IKP Latvijā pērn bijis septītais zemākais ES

Pagājušā gada beigās Latvijā bija septītais mazākais valsts parāda īpatsvars no iekšzemes kopprodukta (IKP) Eiropas Savienības (ES) valstu vidū, liecina pirmdien publiskotie ES statistikas pārvaldes Eurostat sākotnējie dati.

Saskaņā ar tiem zemākais valsts parāds ES valstu vidū bija Igaunijā, kur tas bija 9,5% no IKP. Otrs mazākais valsts parāds pērn bija Luksemburgā - 20% no IKP, kam seko Bulgārija (29,5%), Čehija (37,2%), Rumānija (37,6%), Dānija (37,8%) un Latvija (40,1%). Lietuvā tas bijis nedaudz lielāks nekā mūsu valstī - 40,2% no IKP.

Kopumā 16 ES dalībvalstīs valsts parāds pērn pārsniedza 60% no IKP, bet vislielākais tas pērn reģistrēts Grieķijā (179% no IKP), Itālijā (132,6%), Portugālē (130,4%), Kiprā (107,8%), kā arī Beļģijā (105,9%).

Valsts parāds ES kopumā pērn saruka līdz 83,5% pretstatā 84,0% 2015.gada beigās, savukārt eirozonā kritums bija līdz 89,2% no 90,3%. ES budžeta deficīts samazinājās no 2,4% no IKP 2015.gadā līdz 1,7% pērn, bet eirozonā kritums bija no 2,1% 2015.gadā līdz 1,5% pērn.

Latvijā, tāpat kā Bulgārijā, valsts budžets pērn bijis sabalansēts, bet desmit valstīs bijis budžeta pārpalikums: Luksemburgā (+1,6% no IKP), Maltā (+1%), Zviedrijā (+0,9%), Vācijā (+0,8%), Grieķijā (+0,7%), Čehijā (+0,6%), Kiprā un Nīderlandē (abās valstīs +0,4%), kā arī Igaunijā un Lietuvā (abās valstīs +0,3%.

Pārējās ES dalībvalstīs bijis valsts budžeta deficīts.

Eurostat dati liecina, ka pērn zemākais valsts budžeta deficīts bijis Īrijā (-0,6%), Horvātijā (-0,8%) un Dānijā (-0,9%). Savukārt četrās bloka zemēs valsts budžeta deficīts pārsniedza ES noteikto 3% no IKP atzīmi: Spānijā (-4,5%), Francijā (-3,4%), kā arī Rumānijā un Lielbritānijā (abās valstīs -3%).