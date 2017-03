VIA SMS Group apgrozījums audzis par 22%

Pērn SIA VIA SMS Group neto apgrozījums sasniedza 16,579 miljonus eiro, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir par 22% vairāk nekā iepriekšējā gadā, liecina uzņēmuma paziņojums Nasdaq Riga.

Lielāko neto apgrozījuma pieaugumu 2016. gadā nodrošināja Spānijā operējošais meitas uzņēmums, kur neto apgrozījums pieauga vairāk kā četras reizes. Zviedrijā neto apgrozījums pieauga par 40%, savukārt Čehijā - par 29%, salīdzinot ar neto apgrozījuma datiem uz 2015. gada 31. decembri. VIA SMS Group EBITDA 2016. gadā sasniedza 2 956 312 eiro, nodrošinot neto peļņu 1 004 549 eiro apmērā.

VIA SMS Group neto kredītportfelis 2016.gada 31.decembrī bija 14 651 242 eiro, pārskata periodā tas pieauga par 39%, lielāko kredītportfeļa pieaugumu nodrošināja Spānija, kur kredītportfelis uz 2016. gada 31. decembri, salīdzinājumā ar 2015. gada 31. decembri, pieauga vairāk nekā trīs reizes. Zviedrijas kredītportfelis pieauga vairāk nekā divas reizes, savukārt Latvijā - par 35%.

SIA VIA SMS Group izsniedz nenodrošinātos aizdevumus privātpersonām kopš 2009. gada. Uzņēmums darbojas, izmantojot zīmolus VIA SMS, SAVA.card, VIAKREDIT, VIA CONTO un piedāvā aizdevumus ar atmaksas termiņu līdz 12 mēnešiem Latvijā, Čehijā, Polijā, Zviedrijā un Spanijā. VIA SMS Group ir vairāk nekā 750 000 reģistrētu klientu, un kopējais izsniegto aizdevumu apjoms gada laikā ir sasniedzis 55 miljonus eiro.

VIA SMS Group uzņēmumu grupā ietilpstošais uzņēmums ViaSpar (Zviedrija) ir saņēmis atļauju piesaistīt depozītus Zviedrijā līdz SEK 50 tūkstošu apmērā.

2016. gada beigās darbību uzsāka VIA SMS Group uzņēmums VIAINVEST - savstarpējo aizdevumu platforma.