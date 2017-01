Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie kopbudžeta ieņēmumi 2016.gadā ir par 88,33 miljoniem eiro jeb 1,1% lielāki, nekā tika plānots, liecina VID publicētā informācija.

Salīdzinot ar 2015.gadu, pērn kopbudžeta ieņēmumi ir palielinājušies par 7,3% jeb 544,1 miljonu eiro, kas ir lielākais pieaugums pēdējo četru gadu laikā (2013.gadā - 5,5%, 2014.gadā - 3,7% un 2015.gadā - 5,4%).

Kopējie VID administrējamie ieņēmumi pagājušajā gadā mēnešos ir 8,015 miljardi eiro, ieņēmumu plāns paredzēja 7,926 miljardu eiro ieņēmumus.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu plāns pērn izpildīts par 102,5%, iekasējot 3,933 miljardus eiro. Ieņēmumu plāns pērn paredzēja iekasēt 3,838 miljardus eiro. Plāns ir pārpildīts par 94,33 miljoniem eiro.

Lielāko pienesumu pērn deva pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi - 2,019 miljardi eiro un tā ieņēmumi ir 99,7% no plānotā apjoma - 2,025 miljardiem eiro.

Akcīzes nodokļa ieņēmumi pērn bija 861,01 miljons eiro jeb 104,8% no plānotā. Plāns paredzēja akcīzes nodoklī iekasēt 821,38 miljonus eiro.

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa pērn bija 419,7 miljoni eiro jeb 105,7% no plānotā. Plāns paredzēja iekasēt 397,15 miljonus eiro.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas pērn iekasētas 100,4% apmērā no plānotā jeb 2,544 miljardi eiro. Ieņēmumu plāns paredzēja iekasēt 2,535 miljardus eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (ieskaitot pašvaldību pamatbudžetu) ieņēmumu plāns pērn izpildīts 99,3% apmērā, iekasējot 1,52 miljardus eiro. Nodokļu ieņēmumu plāns paredzēja iekasēt 1,53 miljardus eiro.

Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis pērn iekasēts 83,7 miljonu eiro apmērā, kas ir 98% no plānotā. Muitas nodoklis iekasēts 42,58 miljonu eiro apmērā jeb 108,6% no plānotā. Subsidētās elektroenerģijas nodoklis iekasēts 29,2 miljonu eiro apmērā (86,3%), azartspēļu un izložu nodoklis - 26,52 miljoni eiro (105,9%), uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis - 21,64 miljoni eiro (99%), bet dabas resursu nodoklis - 17,86 miljoni eiro (80,3%).

Pēc apjoma lielākais ieņēmumu pieaugums 2016.gadā bija valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - par 175,61 miljonu eiro jeb 7,4%.

VID skaidro, ka to nodrošināja gan 2016.gadā ieviestais solidaritātes nodoklis, kas tiek ieturēts no darba ienākumiem virs 48 600 eiro gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes apmērā un iemaksāts vienā kontā kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, gan arī darba ienākumu palielināšanās. VID atzīmē, ka darba ņēmēju skaits pie vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā strādājošiem nodokļu maksātājiem samazinās.

Pagājušajā gadā pēc apjoma lielākā ieņēmumu plāna pārpilde ir akcīzes nodokļa ieņēmumiem (par 39,63 miljoniem eiro jeb 4,8%), tajā skaitā, visvairāk plāns pārsniegts akcīzes nodokļa ieņēmumiem par naftas produktiem (par 25,62 miljoniem eiro jeb 5,8%), kas skaidrojams gan ar patēriņa palielināšanos, gan ar nodokļa likmes palielināšanu. Akcīzes nodokļa likmes tika palielinātas vairākām preču grupām, kas arī daļēji nodrošināja ieņēmumu palielināšanos.

Pēc apmēra lielākā nodokļa plāna neizpilde ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - par 10,99 miljoniem eiro jeb 0,7%, kas skaidrojama ar straujo no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksātās summas pieaugumu, kas savukārt galvenokārt skaidrojama ar lielāku iedzīvotāju aktivitāti, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un medicīnas pakalpojumiem. Pagājušajā gadā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 92,54 miljoni eiro, kas ir par 18,13 miljoniem eiro jeb 24,4% vairāk nekā 2015.gadā.

Lai gan pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājušies par 115,32 miljoniem eiro jeb 6,1%, tas nenodrošināja ieņēmumu plāna izpildi.

VID atzīmē, ka periodā par kuru nodokli maksāja 2016.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājusies gan kopējā darījumu vērtība, gan ar pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi apliekamo darījumu vērtība. Iepriekšējā reize, kad samazinājās ar standarta likmi apliekamo darījumu vērtība, bija 2010.gadā. Darījumu vērtības samazināšanās ietekmēja arī no pievienotās vērtības nodokļa atmaksājamās summas apmēru un 2016.gadā no pievienotās vērtības nodokļa atmaksāti 787,08 miljoni eiro, kas ir par 140,78 miljoniem eiro jeb 15,2% mazāk nekā 2015.gadā.

Būtisks ieņēmumu pieaugums, kas nodrošināja par 30,64 miljoniem eiro lielākus ieņēmumus, nekā 2016.gadā tika plānots, salīdzinot ar 2015.gadu, ir pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ko veicināja ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, ko budžetā ieskaita zvērināti tiesu izpildītāji, 46,51 miljona eiro apmērā, pārsniedzot 2015.gada ieņēmumus par 45,54 miljoniem eiro.

Valsts nodevas un kancelejas nodevas pērn iekasētas 138,1 miljona eiro apmērā jeb 90,3% no plānotā. Ieņēmumi no dividendēm (valsts un pašvaldību kapitāla izmantošanas) pērn bija 170,33 miljonu eiro apmērā jeb 108,1% no plānotā.

Naudas sodos un sankcijās pērn iekasēti 33,19 miljoni eiro jeb 143,6% no plānotā. Pārējie nenodokļu ieņēmumi pērn iekasēti 71,93 miljonu eiro apmērā jeb 174,2% no plānotā.