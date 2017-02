VSAA uzsākusi pārskatīt 2011.gadā piešķirtās un pārrēķinātās pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir uzsākusi pārskatīt 2011.gadā piešķirtās un pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, piemērojot koriģētos algu indeksus, informē VSAA.

Pensijas apmērs tiek pārskatīts no 2017.gada 1.janvāra un, ja tas ir lielāks par iepriekš saņemto pensijas apmēru, tad ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.jūnijam VSAA izmaksās pārskatītās pensijas starpību un uz pensionāra deklarētās dzīves vietas adresi nosūtīs lēmumu par jauno pensijas apmēru.

VSAA vērš uzmanību, ka pārskatīšanas rezultātā ne visu pensiju apmēri mainīsies.

Vecuma pensijas apmērs tiks saglabāts iepriekšējā apmērā ja vecuma pensija bija piešķirta minimālajā apmērā, un pārskatīšanas rezultātā aprēķinātais vecuma pensijas apmērs nesasniedz minimālo apmēru; vecuma pensija piešķirta iepriekš saņemtās invaliditātes vai izdienas pensijas apmērā, un pārskatīšanas rezultātā aprēķinātais vecuma pensijas apmērs nesasniedz iepriekš saņemtās invaliditātes vai izdienas pensijas apmēru; vecuma pensija, kas piešķirta pirms 2011.gada, katru gadu ir pārrēķināta par papildus uzkrāto pensijas kapitālu.

Iepriekš piešķirtā piemaksa pie pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim netiek pārskatīta un tā arī turpmāk tiks izmaksāta vienlaicīgi ar pārskatīto pensiju.

Pensijas saņēmējiem, kuru pensijas un piemaksas apmērs pārsniedz ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamo minimumu 235 eiro mēnesī, (ja nav papildu atvieglojumu), no summas, kas pārsniedz neapliekamo minimumu, VSAA ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 procentu apmērā. Ja pensijas starpība tiek izmaksāta pirms regulārās mēneša pensijas izmaksas, to izmaksā bez IIN ieturējumiem, bet visu kopējo IIN summu gan no izmaksātās pensijas starpības, gan regulārās mēneša pensijas VSAA ietur no regulārās mēneša pensijas. Tāpēc regulārā mēneša pensija, ko saņem tajā mēnesī, kurā pirms tam izmaksāta pensijas starpība, var būt samazinātā apmērā.

2017.gadā tiek pārskatītas 2011.gadā piešķirtās un 2011.gadā par uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas kopumā vairāk kā 33 tūkstošiem pensionāru.