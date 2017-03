Zemāku likmju dēļ samazinājušies SIA ExpressCredit ienākumi

SIA ExpressCredit ieņēmumi aizvadītajā gadā sarukuši, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Pērn stājās spēkā izmaiņas likumdošanā, kas noteica būtiski zemākas procentu likmes patēriņa kredītiem. Līdz ar to, atbilstoši plānotajam, kopējie ieņēmumi šajā periodā ir samazinājušies par 13,2 % pret 2015. gadu un sasniedza 15 081 843 eiro, skaidro uzņēmums.

2016. gadā koncerna stratēģija paredzēja kredītportfeļa apjoma palielināšanu un izmaksu bāzes samazināšanu. Atbilstoši stratēģijai tika veikti būtiski ieguldījumi koncerna Banknote produktu un zīmola atpazīstamībā. Periodā tika papildus izstrādāts un 3 koncerna filiālēs ieviests jauns patēriņa kreditēšanas zīmols MoneyMetro.

Veicinot pieprasījumu pēc koncerna sniegtajiem kreditēšanas pakalpojumiem, tika palielināts kredītportfelis. Koncerns 2016. gadā attīstīja IT izstrādi un veica procesu optimizāciju, kas palīdzēja nodrošināt kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu un izmaksu samazināšanu. Papildus tika veikts darbs pie personāla apmācības ar mērķi pilnveidot un uzturēt kvalitatīvu un efektīvu klientu apkalpošanas servisu.

Īstenojot biznesa stratēģiju un visus plānotos pasākumus, 2016. gadā tika sasniegti sekojoši koncerna finanšu rādītāji: 2016. gadā palielinājās neto kredītportfelis – par 77% līdz 11,5 miljoniem eiro; kopējais aktīvu apjoms 2016. gada beigās bija 16 miljoni eiro; konsolidētā neauditēta peļņa 2016. gadā bija 985 355 eiro (2015. gadā 1 436 086 eiro ).

Salīdzinājumā ar 2015. gada 2. pusgada rezultātu 2016. gada attiecīgā perioda konsolidētā peļņa bija par 30% lielāka un sasniedza 0,65 miljonus eiro (2015. gada 2. pusgadā 0,5 miljoni eiro).

Koncerna kredītportfeļa pieaugums tika finansēts no peļņas, no sadarbības ar savstarpējo aizdevumu platformu, kā arī Koncerns 2016.gada beigās emitēja jaunu slēgto obligāciju emisiju 5 miljoni eiro apmērā.

2017. gadā uzņēmums plāno nostiprināt tirgus līdera pozīcijas, veicot ieguldījumus IT izstrādē, pilnveidojot filiāļu tīklu, ieguldot zīmola un produktu atpazīstamībā un stiprinot klientu apkalpošanas kvalitāti. Plānots, ka uzņēmuma portfelis augs, un peļņas dinamika būs augstāka salīdzinājumā ar 2016. gada rezultātiem.