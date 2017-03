Zog aizvien dārgākas automašīnu detaļas

Pērn par 24% palielinājies nozagto automašīnu skaits, liecina AAS BTA Baltic Insurance Company apkopotie dati par KASKO apdrošināšanas pieteiktajām atlīdzībām.

Turklāt aizvadītajā gadā iezīmējusies jauna tendence – arvien biežāk zog vidējās klases automašīnas. Tajā pašā laikā būtiski, par 18%, pieaudzis vidējās izmaksātās atlīdzības apmērs par automašīnu detaļu zādzībām, un šī tendence turpinās arī šogad. Par aizvadītajā gadā nozagtajām vai apzagtajām automašīnām BTA atlīdzībās izmaksājusi 819 tūkstošus eiro.

Pērn vidējās izmaksātās atlīdzības apmērs par automašīnu detaļu zādzībām ir audzis un sasniedzis 1142 eiro. Arī 2017. gada pirmajos divos mēnešos vidējie zaudējumi, ko detaļu zagļi rada automašīnu īpašniekiem, turpina palielināties, norāda BTA Auto apdrošināšanas produktu vadītājs Gunārs Faļkovskis.

Atlīdzību pieaugums skaidrojams ar to, ka automašīnu rezerves daļas un remontu izmaksas kļuvušas dārgākas, turklāt atsevišķos gadījumos zaudējumu apmērs ir ievērojami lielāks tādēļ, ka nav iespējams iegādāties un nomainīt tikai vienu nozagto detaļu un ir nepieciešams iegādāties visu konkrēto detaļu komplektu.

Analizējot BTA saņemtos KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par automašīnu detaļu zādzībām, pērn visbiežāk no šādām zādzībām cietuši Volvo markas automašīnu īpašnieki. To veicinājis arī aspekts, ka Volvo spēkratu detaļas, piemēram, lukturus, garnadžiem ir salīdzinoši vieglāk nozagt to stiprinājumu konstrukcijas dēļ.

Lai arī otras visbiežāk apzagtās automašīnas 2016. gadā bijušas BMW markas, pērn šādu apdrošināšanas gadījumu skaits salīdzinājumā ar 2015. gadu ir samazinājies par 26 %. Trešajā vietā pēc BTA saņemto KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu skaita par detaļu zādzībām ierindojas Volkswagen markas automašīnas. Šī gada pirmajos divos mēnešos saņemto atlīdzību pieteikumos par detaļu zādzībām turpina dominēt Volvo automašīnas.

BTA statistika par aizvadītajā gadā saņemtajiem KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumiem rāda, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, zagtākās automašīnu detaļas (katrā trešajā apdrošināšanas gadījumā) bijušas automašīnu sānskata spoguļi un to stikliņi. Biežāk zog sānskata spoguļu stikliņus, taču ir virkne gadījumu, kad tiek zagti sānskata spoguļi ar visiem korpusiem. No šāda tipa zādzībām visbiežāk cietuši BMW markas automašīnu īpašnieki, un arī šogad viņiem visbiežāk radītie zaudējumi saistīti tieši ar spoguļu zādzībām.

Otras zagtākās detaļas pēc BTA pieteikto KASKO atlīdzību skaita pērn bijušas automašīnu lukturi. Visbiežāk, 65 % gadījumu, zagti Volvo markas automašīnu lukturi. Šādas zādzības automašīnu īpašniekiem nodara salīdzinoši lielus zaudējumus, jo vidējais BTA izmaksāto atlīdzību apmērs par nozagtiem lukturiem ir 2 082 eiro.

Papildus lukturu zādzībām pērn ļoti būtiski pieaudzis arī Volvo markas transportlīdzekļu dažādu bloku zādzību skaits. Galvenokārt tiek zagti aizmugurējās piedziņas vadības bloki.

Šādas zādzības ne vienmēr ir uzreiz pamanāmas, tāpēc Volvo īpašniekiem jābūt piesardzīgiem, norāda Gunārs Faļkovskis.

Arī šogad kompānija saņēmuši jau vairākus atlīdzību pieteikumus no Volvo īpašniekiem par aizmugurējā tilta vadības bloku zādzībām, kas atklāti tikai autoservisa apmeklējuma laikā, kur zādzības faktu pamanījuši speciālisti.

Izvērtējot BTA saņemtos KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par automašīnu zādzībām, jāatzīmē, ka 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, to skaits ievērojami pieaudzis – par 24 %. Turklāt iezīmējušās divas tendences – arvien biežāk zog vidējās klases automašīnas, kā arī spēkratus, kas aprīkoti ar Keyless Go sistēmu, tādēļ arī klienti tiek aicināti uzstādīt papildu drošības aprīkojumu automašīnām ar šo sistēmu.